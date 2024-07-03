El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Durante el encuentro, que se celebró en Astaná, la capital de Kazajistán, los mandatarios analizaron las relaciones bilaterales y globales, destacando la cooperación en curso entre ambos países.

Además, dialogaron sobre los acontecimientos recientes en la guerra entre Rusia y Ucrania, los ataques de Israel a territorios palestinos y los esfuerzos para resolver las tensiones en Siria. También abordaron cuestiones relacionadas a la lucha contra el terrorismo.

En este marco, el presidente turco enfatizó los esfuerzos del país por establecer la paz en la región y el mundo. Añadió que Türkiye podría ayudar a crear una plataforma para un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, con el objetivo de lograr una paz duradera.

Erdogan también destacó que los ataques de Israel a los territorios palestinos y sus amenazas contra el Líbano amenazan la paz y la estabilidad regional y global. Advirtió que la propagación de los conflictos perjudicaría más a los países de la región y destacó que la comunidad internacional debería centrarse en detener a Israel.

Por otro lado, reiteró la determinación de Türkiye de impedir el establecimiento de un Estado terrorista cerca de sus fronteras. Subrayó la importancia de tomar medidas concretas para poner fin a las inestabilidades que proporcionan un terreno fértil para las organizaciones terroristas, particularmente en el contexto de la guerra civil siria, y afirmó que está dispuesto a cooperar para encontrar soluciones.

Intercambio comercial con Rusia