Un buque y una fragata de la armada de Rusia llegaron este martes a las costas de Venezuela, poco después de visitar Cuba. Según anunció el Gobierno ruso, su objetivo es "mostrar la bandera y garantizar una presencia naval en importantes zonas operativas".

El buque petrolero Akademik Pashin, junto a la fragata Almirante Gorshkov -la más avanzada de la flota rusa-, arribaron al puerto de La Guairá, ciudad vecina a Caracas, después de realizar ejercicios en el Océano Atlántico.

El ministerio de Defensa ruso indicó que las embarcaciones estarán en el país caribeño por "varios días".

Aunque el gobierno venezolano no emitió comunicados oficiales sobre la visita, el vicealmirante Edward Centeno Mass, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Armada venezolana, sí se refirió a la presencia de la flota.

"Recibimos (...) a estos buques hermanos de la República Federativa de Rusia que en su paso por el Caribe están haciendo un alto en nuestro estado La Guaira para descansar, compartir, expresar junto a las tripulaciones de estos buques su amistad, su solidaridad y por supuesto su apoyo a Venezuela", explicó en diálogo con la agencia AFP.

¿Qué implica para la región la llegada de la flota?

Las imágenes del arribo de la flota al puerto venezolano son muy similares a las que se vieron hace algunas semanas cerca de La Habana. Tanto Venezuela como Cuba son importantes aliados de Moscú en la región.