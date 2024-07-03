Un buque y una fragata de la armada de Rusia llegaron este martes a las costas de Venezuela, poco después de visitar Cuba. Según anunció el Gobierno ruso, su objetivo es "mostrar la bandera y garantizar una presencia naval en importantes zonas operativas".
El buque petrolero Akademik Pashin, junto a la fragata Almirante Gorshkov -la más avanzada de la flota rusa-, arribaron al puerto de La Guairá, ciudad vecina a Caracas, después de realizar ejercicios en el Océano Atlántico.
El ministerio de Defensa ruso indicó que las embarcaciones estarán en el país caribeño por "varios días".
Aunque el gobierno venezolano no emitió comunicados oficiales sobre la visita, el vicealmirante Edward Centeno Mass, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Armada venezolana, sí se refirió a la presencia de la flota.
"Recibimos (...) a estos buques hermanos de la República Federativa de Rusia que en su paso por el Caribe están haciendo un alto en nuestro estado La Guaira para descansar, compartir, expresar junto a las tripulaciones de estos buques su amistad, su solidaridad y por supuesto su apoyo a Venezuela", explicó en diálogo con la agencia AFP.
¿Qué implica para la región la llegada de la flota?
Las imágenes del arribo de la flota al puerto venezolano son muy similares a las que se vieron hace algunas semanas cerca de La Habana. Tanto Venezuela como Cuba son importantes aliados de Moscú en la región.
Los navíos habían llegado a la isla a mediados de junio, acompañados por un submarino de propulsión nuclear y un remolcador.
Ese inusual despliegue ruso a solo 150 kilómetros de la costa estadounidense de Florida se produjo en medio de tensiones entre Washington y Moscú por el conflicto en Ucrania.
Sin embargo, el ejército cubano indicó entonces que la actividad "cumplía estrictamente las normas internacionales" y era un guiño a "las históricas relaciones de amistad" entre ambas naciones.
La reacción de Estados Unidos
La llegada de la embarcación rusa a Venezuela ocurre apenas horas después de que el Gobierno de Nicolás Maduro anunciase que planea reanudar las negociaciones con Estados Unidos.
Sin embargo, el movimiento en las costas caribeñas no parece representar un traspié en este sentido: el Comando Sur de Estados Unidos aseguró que "esta última visita a puerto, debido a su escala y carácter, no supone una amenaza".
En este sentido, la calificó como un movimiento de "rutina", aunque añadió que seguía de cerca sus movimientos en la región.
Asimismo, cuando la flota estuvo en Cuba, la subsecretaria de Prensa del Pentágono, Sabrina Singh, se había referido al tema en una rueda de prensa: "Nosotros, por supuesto, nos lo tomamos en serio, pero estos ejercicios no representan una amenaza para Estados Unidos”.