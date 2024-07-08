La extrema derecha francesa vio frustrada su expectativa de alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento después de que la coalición de izquierda le arrebatase la victoria en las elecciones legislativas realizadas este domingo.

El izquierdista Nuevo Frente Popular (NFP) obtuvo 178 de los 577 escaños, contra los 150 que logró la alianza del presidente Emmanuel Macron.

Mientras tanto, el partido de ultraderecha de Marine Le Pen, Agrupación Nacional (RN), quedó en tercer lugar, con 125 escaños. Aunque incrementó ampliamente su número de diputados, fracasó en su intento de lograr una mayoría que las proyecciones consideraban posible hace apenas unos días.

En la primera vuelta, que se realizó el 30 de junio, el RN quedó en primera posición con aproximadamente el 33% de los votos, lo cual provocó que Macron y los partidos de izquierda entablaran una cooperación tácita.

Estas votaciones estaban programadas originalmente para 2025. Sin embargo, Macron las adelantó tras la victoria de la extrema derecha en las elecciones del Parlamento de la Unión Europea (UE) en junio.

Esta decisión, considerada como "arriesgada" por los analistas, sumió a Francia en la agitación política y generó incertidumbre en la segunda economía más grande de Europa.

Posibles escenarios futuros

Ahora se abre un periodo de incertidumbre política en un país pilar de la Unión Europea, donde sin una mayoría clara, los partidos políticos inician este lunes difíciles conversaciones para nombrar a un nuevo gobierno.

La oficina del presidente Macron dice que "esperará a que la nueva Asamblea Nacional se organice" antes de tomar decisiones. El 18 de julio la Asamblea se reunirá por primera vez.

Mientras tanto, el primer ministro francés Gabriel Attal ya ha anunciado su dimisión, aunque permanecerá en el cargo durante los próximos Juegos Olímpicos de París y el tiempo que tomen las intensas negociaciones.

Durante la campaña emergieron varias hipótesis: una coalición entre la izquierda y el oficialismo, o incluso un gobierno tecnócrata con apoyo parlamentario en la segunda economía de la UE.