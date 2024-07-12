Durante las negociaciones para un alto el fuego en Gaza, Hamás sugirió que un gobierno independiente de figuras no partidistas gobierne el enclave y la Cisjordania ocupada por Israel, según informó un miembro del buró político del grupo de resistencia palestina.
"Propusimos que un gobierno de competencia nacional no partidista maneje Gaza y Cisjordania después de la guerra", dijo Hossam Badran en un comunicado este viernes sobre las negociaciones entre Israel y Hamás que cuentan con la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos.
"La administración de Gaza después de la guerra es un asunto interno palestino sin ninguna interferencia externa, y no discutiremos el día después de la guerra en Gaza con ninguna parte externa", añadió Badran.
Un responsable de Hamás dijo a la agencia de noticias AFP que la propuesta de un gobierno no partidista se hizo "con los mediadores".
El gobierno "gestionará los asuntos de Gaza y Cisjordania ocupada en la fase inicial después de la guerra, allanando el camino para las elecciones generales", afirmó el funcionario, que no quiso revelar su nombre.
Los comentarios de Badran llegan después de que el primer ministro Benjamín Netanyahu exigiera que Israel mantenga el control del corredor Filadelfia, territorio de Gaza a lo largo de la frontera con Egipto.
Esta condición entra en conflicto con la posición de Hamás de que Israel debe retirarse de todo el territorio de Gaza después de un alto el fuego.
Netanyahu dijo el jueves que el control del Corredor de Filadelfia es parte de los esfuerzos para impedir que "se introduzcan de contrabando armas desde Egipto a Hamás".
Las negociaciones se están llevando a cabo en Doha, Qatar y El Cairo, Egipto, con el objetivo de lograr un cese del fuego en Gaza, así como el regreso de los rehenes que Hamas aún mantiene allí.
Delegación de Israel llega a Qatar para las negociaciones
Los esfuerzos por lograr el tan ansiado alto el fuego en Gaza se han intensificado esta semana, con altos funcionarios y diplomáticos de varios países aterrizando en Qatar para avanzar en las negociaciones. De hecho, una delegación oficial de Israel llegó a Doha para unirse a los diálogos sobre el cese del fuego y el intercambio de prisioneros, según reportaron medios israelíes.
El diario israelí Haaretz dijo que la delegación la lidera el jefe del Mossad, David Barnea. También indicó que participará en una reunión cuatripartita en Doha junto a representantes de Qatar, Egipto y Estados Unidos.
Barnea está acompañado de Ronen Bar, jefe de la agencia israelí de inteligencia Shin Bet, y de Nitzan Alon, quien supervisa los archivos de los rehenes en el Ejército de Israel, añadió el diario Haaretz el miércoles.
La delegación que envió Tel Aviv se reunirá con el primer ministro de Qatar, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, el director de la CIA, William Burns, y el jefe de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel.
Se considera que esta reunión es vital, ya que puede revelar si será posible llegar a un acuerdo entre Israel y el grupo palestino Hamás en los próximos días, explicó también Haaretz.
Las conversaciones indirectas se reanudaron esta semana tanto en El Cairo como en Doha cuando delegaciones israelíes llegaron ambas capitales. A lo que se sumó la presencia del director de la CIA.
Durante meses, Egipto, Qatar y Estados Unidos han intentado asegurar una tregua y la liberación de los 120 rehenes que quedan en Gaza, pero no han tenido éxito. Mientras, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insiste en continuar la brutal ofensiva hasta lograr una derrota total de Hamás en el asediado enclave.
El objetivo de la iniciativa diplomática internacional es asegurar un intercambio mutuo de prisioneros y un alto el fuego duradero en Gaza, de manera que la ayuda humanitaria pueda llegar al territorio palestino.
Mediadores se reúnen para impulsar un acuerdo
Altos funcionarios de Egipto, Qatar, Estados Unidos e Israel se reunieron en Doha este miércoles para impulsar un intercambio de prisioneros y un alto el fuego, reveló una fuente de El Cairo.
La reunión en la capital de Qatar buscó resolver diferencias y encontrar puntos en común, informó el canal de televisión egipcio Al-Qahera el-Ekhbariya, citando una fuente de alto nivel.
Liderando la delegación de Egipto estuvo el jefe del Servicio General de Inteligencia, Abbas Kamel. También William Burns, director de la CIA. La reunión se llevó a cabo tras una intensa ronda de conversaciones en El Cairo, según la fuente.
El martes, la fuente reveló que las conversaciones para un alto el fuego, ahora en su segundo día, continúan en El Cairo. La delegación de seguridad egipcia trabaja arduamente para facilitar el diálogo entre todas las partes involucradas.
Israel, desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un cese del fuego inmediato, se ha enfrentado a la condena internacional por su incesante y brutal ofensiva contra Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023 que realizó Hamás.
Los bombardeos israelíes han matado a casi 38.200 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y han herido a más de 88.200 hasta el momento en Gaza, según las autoridades locales de salud. De acuerdo a un estudio de Lancet, la agresión de Tel Aviv contra el enclave puede haber cobrado más de 186.000 vidas de palestinos.
Nueve meses después de que Israel lanzara su ofensiva, vastas zonas de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo último fallo le ordenó detener inmediatamente su operación militar en la ciudad de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de los ataques antes de ser invadida el 6 de mayo.
