El grupo hutí de Yemen se atribuyó la responsabilidad de un ataque con aviones no tripulados en Tel Aviv, capital de Israel, que mató a 1 persona e hirió a 10 este viernes por la madrugada.

El ataque fue confirmado por la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel, que precisó que “un dron cargado de bombas explotó en la intersección de las calles Shalom Aleichem y Ben Yehuda en Tel Aviv, a cientos de metros de la embajada estadounidense”.

Asimismo, el portavoz del ejército israelí indicó que “la explosión se produjo en las primeras horas de la mañana del viernes en Tel Aviv debido a un ataque aéreo”. Añadió que este no activó las sirenas y que el incidente está bajo investigación, según reportó la agencia de noticias Anadolu.

De acuerdo con el Canal 13 israelí, un informe preliminar del Ejército señalaba que el dron fue detectado pero no interceptado debido a un “error humano”, sin proporcionar más detalles.

Este ataque se produjo horas después de que el ejército de Israel confirmara que había matado en el sur del Líbano a un comandante y a varios integrantes del grupo libanés Hezbollah, así como a civiles, entre ellos, tres niños.

Relacionado Los hutíes de Yemen reivindican un ataque con misiles al norte de Israel

Los hutíes atacan buques en el Mar Rojo

Desde principios de 2024, los hutíes han atacado buques de carga en el Mar Rojo pertenecientes a empresas israelíes, operadas por ellas o que transportan mercancías hacia ese país.

El ataque de este viernes en Tel Aviv ocurrió cuatro días después de que el grupo anunciara que disparó “con varios misiles balísticos y drones” un barco israelí en el Golfo de Adén, así como objetivos militares en la ciudad portuaria israelí de Eilat, según indicó el portavoz del grupo, Yahya Saree.

Saree señaló que los ataques se llevaron a cabo en solidaridad con el pueblo palestino y en respuesta a la ofensiva del ejército israelí, que ha matado a cientos de personas en la última semana.