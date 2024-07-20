Al menos 40 migrantes haitianos murieron y varios más resultaron heridos después de que el barco en el que viajaban se incendiara frente a Cabo Haitiano, en la costa norte de la isla, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

“La OIM lamenta profundamente la muerte de al menos 40 migrantes después de que un barco se incendiara frente a la costa de Cabo Haitiano, Haití. Extendemos nuestro más sentido pésame a las familias de los migrantes y estamos trabajando para ayudar a los sobrevivientes de esta tragedia”, dijo la agencia en un comunicado de prensa este viernes.

El barco que se incendió con más de 80 haitianos a bordo salió del puerto de Labadee el miércoles con destino a las Islas Turcas y Caicos. Actualmente, 41 migrantes rescatados por la Guardia Costera de Haití reciben atención médica.

De ellos, 11 fueron hospitalizados por lesiones que sufrieron, incluidas quemaduras.

Al parecer, el incendio comenzó cuando se encendieron dos bidones de gasolina, dijo el funcionario de Protección Civil Jean Henry-Petit. En el trágico accidente falleció el capitán del barco.

“Este devastador evento pone de relieve los riesgos que enfrentan los niños, mujeres y hombres que migran a través de rutas irregulares, lo que demuestra la necesidad crucial de vías seguras y legales para la migración”, destacó Gregoire Goodstein, jefe de misión de la OIM en el país.

