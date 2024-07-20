Al menos 40 migrantes haitianos murieron y varios más resultaron heridos después de que el barco en el que viajaban se incendiara frente a Cabo Haitiano, en la costa norte de la isla, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.
“La OIM lamenta profundamente la muerte de al menos 40 migrantes después de que un barco se incendiara frente a la costa de Cabo Haitiano, Haití. Extendemos nuestro más sentido pésame a las familias de los migrantes y estamos trabajando para ayudar a los sobrevivientes de esta tragedia”, dijo la agencia en un comunicado de prensa este viernes.
El barco que se incendió con más de 80 haitianos a bordo salió del puerto de Labadee el miércoles con destino a las Islas Turcas y Caicos. Actualmente, 41 migrantes rescatados por la Guardia Costera de Haití reciben atención médica.
De ellos, 11 fueron hospitalizados por lesiones que sufrieron, incluidas quemaduras.
Al parecer, el incendio comenzó cuando se encendieron dos bidones de gasolina, dijo el funcionario de Protección Civil Jean Henry-Petit. En el trágico accidente falleció el capitán del barco.
“Este devastador evento pone de relieve los riesgos que enfrentan los niños, mujeres y hombres que migran a través de rutas irregulares, lo que demuestra la necesidad crucial de vías seguras y legales para la migración”, destacó Gregoire Goodstein, jefe de misión de la OIM en el país.
Violencia en Haití
Haití ha sufrido una ola de violencia por parte de pandillas que aterrorizan a la población con asesinatos, secuestros, violaciones y ataques.
Pandillas violentas controlan hasta el 80% de la capital del país, Puerto Príncipe.
La ONU calcula que unas 580.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares desde marzo debido al último repunte de la violencia.
“Para la gran mayoría de los haitianos, la migración regular es un viaje extremadamente difícil de considerar, y mucho menos emprender, lo que hace que muchos consideren la migración irregular como su única opción, particularmente peligrosa para la vida en la mayoría de los casos”, advirtió la OIM.
Los países de la región, incluidos Estados Unidos, las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos y Jamaica, han informado de un número creciente de embarcaciones procedentes de Haití.
La OIM dice que más de 86.000 inmigrantes han sido devueltos a Haití por los países vecinos este año.
La Policía de Haití ha dicho que está buscando a los responsables de organizar los viajes clandestinos.