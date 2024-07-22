El poliovirus detectado recientemente en aguas residuales de Gaza también tiene el potencial de propagarse por todo el Medio Oriente, advirtió un académico de la Universidad de Copenhague.

Flemming Konradsen, catedrático de salud global, declaró el sábado a un medio de comunicación estatal danés que la polio “es una enfermedad que todo el mundo está intentando erradicar de manera conjunta. Si se propaga en Oriente Medio, sería algo alarmante”.

Konradsen expresó su preocupación por las condiciones sanitarias en el enclave asediado por los incesantes bombardeos israelíes. “Lo que está sucediendo en Gaza es otro indicador de que la infraestructura de salud y la higiene se han deteriorado”, afirmó.

“Lo que estamos viendo actualmente en Gaza es que la situación sanitaria es increíblemente deficiente. No hay electricidad, infraestructura ni productos químicos para, por ejemplo, purificar el agua, tratar las aguas residuales o gestionar los residuos”, añadió el profesor.

Konradsen dijo que a Israel deberían preocuparle los informes sobre el virus de la polio, ya que sigue existiendo un enorme riesgo de que en los próximos días esta enfermedad pueda propagarse a otros países de la región.

“Es una enfermedad que históricamente ha generado una cantidad increíble de sufrimiento y de carga financiera. Definitivamente es algo que se teme, también en Israel, donde tampoco queremos que la enfermedad se propague”, afirmó.

La Organización Mundial de la Salud informó que se detectó el virus de la polio (variante 2) en al menos seis muestras de aguas residuales de Gaza. Las muestras se recogieron en dos lugares diferentes: Jan Yunis, en el sur, y en Deir al Balah, en el centro de Gaza.

Las muestras fueron recogidas en junio y hasta el momento no se ha tratado a ninguna persona por parálisis u otros síntomas.

Ejército de Israel comienza a vacunar contra el polio

El Ejército israelí ya anunció este domingo que emprendió una campaña de vacunación contra la polio para sus soldados.

"El ejército israelí decidió, en coordinación con el Ministerio de Salud, que las tropas que operan en la zona deben vacunarse contra el virus", indicaron las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.

Según el Ejército, la campaña ya empezó y también concierne a los reservistas, pero precisó que la vacunación no será obligatoria.