El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ratificó una ley que suspende por diez años los aranceles a productos alimenticios y básicos.
El objetivo de la medida es contener la subida de los precios de los alimentos, y desde el Gobierno afirman que generará "más competencia internacional y más producción local a la vez".
"El presidente Nayib Bukele ha sancionado la Ley Especial para Promover Competitividad y Facilitar Acceso a Productos de la Canasta Básica… para que los salvadoreños adquieran productos a precios más justos", comunicó la Casa Presidencial en su cuenta de la red social X.
Además de alimentos, la ley también suspende por una década los aranceles a la importación de productos agrícolas como fertilizantes, abonos, alimentos para animales, entre otros.
La medida fue aprobada por 59 de los 60 diputados de la Asamblea. “Con esta iniciativa garantizaremos que la población tenga comida en su mesa, así como el abastecimiento de alimentos”, indicó Norma Lobo, diputada del partido oficialista Nuevas Ideas.
El partido conservador Alianza Republicana Nacionalista también votó a favor. Sin embargo, destacó que la medida puede carecer de impacto, debido a que muchos productos alimenticios son importados de países de Centroamérica con los que El Salvador ya tiene Tratados de Libre Comercio.
Muchas familias salvadoreñas enfrentan dificultad en el acceso a los alimentos debido al alto costo de los alimentos. Según el Banco Central de Reserva, el precio de la canasta básica de alimentos por familia es de alrededor de 257 dólares por mes, en un país cuyo salario mínimo es de tan sólo 243 dólares.
Aunque la ley busca bajar los altos precios de los productos esenciales, ha sido criticada por productores, economistas y políticos de oposición que consideran que fomentará la importación de alimentos en lugar de impulsar la producción nacional.
El país centroamericano importa el 90% de las legumbres, verduras y frutas, según datos oficiales, al igual que gran parte de los cereales, aceites, leches, carnes, productos enlatados y granos básicos como frijol, entre otros.
Asimismo, la sanción de la nueva ley llega unas semanas después de advertir a las empresas vinculadas a este sector por la existencia de "mafias". El Gobierno inició inspecciones en cadenas de supermercados luego de que Bukele ordenara abrir una investigación por los aumentos "injustificados" en el precio de los alimentos.