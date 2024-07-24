El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ratificó una ley que suspende por diez años los aranceles a productos alimenticios y básicos.

El objetivo de la medida es contener la subida de los precios de los alimentos, y desde el Gobierno afirman que generará "más competencia internacional y más producción local a la vez".

"El presidente Nayib Bukele ha sancionado la Ley Especial para Promover Competitividad y Facilitar Acceso a Productos de la Canasta Básica… para que los salvadoreños adquieran productos a precios más justos", comunicó la Casa Presidencial en su cuenta de la red social X.

Además de alimentos, la ley también suspende por una década los aranceles a la importación de productos agrícolas como fertilizantes, abonos, alimentos para animales, entre otros.

La medida fue aprobada por 59 de los 60 diputados de la Asamblea. “Con esta iniciativa garantizaremos que la población tenga comida en su mesa, así como el abastecimiento de alimentos”, indicó Norma Lobo, diputada del partido oficialista Nuevas Ideas.