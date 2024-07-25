Con una retórica engañosa que intentó ocultar la gravedad de la crisis humanitaria en Gaza por su brutal ofensiva, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pronunció un discurso ante el Congreso de Estados Unidos este miércoles bajo un gran escrutinio. El mensaje, concluyeron los expertos, representa una declaración de las intenciones de Tel Aviv tanto para el enclave palestino como para Medio Oriente.

Mientras Netanyahu acaparaba la atención de los legisladores estadounidenses y protagonizaba titulares, las bombas israelíes no dejaron de caer en Gaza. Y, a pesar de eso, sus palabras representaron un intento arriesgado por redefinir la narrativa de la masacre que cada minuto se perpetra en el enclave, lo que desató una tormenta de polémica y alboroto a su paso.

Cambiar la narrativa en Gaza

El primer ministro reiteró en Washington su intención de persistir en la ofensiva contra Gaza hasta que se logre la "victoria total". "Israel luchará hasta que destruyamos las capacidades militares de Hamás y su gobierno en Gaza, y traeremos a todos nuestros rehenes a casa (…) Eso es lo que significa la victoria total. Y no nos conformaremos con menos".

Esta postura intransigente se ha considerado ampliamente como una maniobra estratégica diseñada para cambiar el discurso y prevenir las crecientes críticas a las acciones de Tel Aviv.

Nizar Farsakh, profesor de la Universidad George Washington, conversó con TRT World sobre la retórica que utilizó Netanyahu en su discurso y explicó que esta forma parte de una estrategia más amplia para controlar la narrativa. "Netanyahu está intentando alterar la narrativa aquí", destacó.

"Su objetivo es anticiparse a las críticas sobre Gaza al retratar a los manifestantes propalestinos como 'idiotas útiles' de Irán, etiquetándolos como ingenuos y desinformados. Esta estrategia le permite posicionarse como la figura al mando, seguro de que su enfoque representa la mejor solución posible", añadió.

Deslegitimar las conversaciones de cese del fuego

Ahora bien, las implicaciones del discurso de Netanyahu van más allá de la simple retórica y también se han interpretado como un intento por socavar las negociaciones para un alto el fuego en el enclave. En esa línea, Farsakh observó que la propuesta del primer ministro parece ser una medida calculada para deslegitimar los diálogos, cuyo objetivo es encontrar una solución a largo plazo.

Netanyahu "está claramente tratando de socavar el proceso de paz y deslegitimar las actuales conversaciones destinadas a lograr un cese del fuego en Gaza", dijo Farsakh. "Al establecer tales condiciones efectivamente descarta cualquier intento genuino de reconciliación".

Por su parte, el Dr. Samuel Greenfield, analista de relaciones internacionales con amplia experiencia en estudios de conflictos, compartió su perspectiva con TRT World por teléfono desde California. Comentó que el discurso de Netanyahu no ofrece ninguna señal de que la ofensiva de Israel en Gaza esté llegando a su fin.

"La insistencia de Netanyahu en mantener una presencia militar en Gaza significa que la ocupación persistirá", señaló. "Semejante postura es inaceptable para la otra parte y algo que los palestinos nunca consentirían. Demuestra un flagrante desprecio por sus aspiraciones y derechos", sostuvo.

Greenfield explicó además que el objetivo de Netanyahu también podría incluir obstruir cualquier progreso significativo.

"Lo que Netanyahu está sugiriendo", dijo, "es una táctica para retrasar el proceso de paz y el alto el fuego, prolongando así el conflicto. Básicamente, está insinuando que la ocupación de Gaza podría convertirse en una realidad oficial y duradera".

"Incluso dentro de Israel, el discurso de Netanyahu no fue bien recibido. El líder de la oposición israelí (Yair) Lapid criticó el discurso ante el Congreso de Estados Unidos como 'vergonzoso'. Eso nos dice algo", añadió Greenfield.