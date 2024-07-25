El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, rechazó el reciente discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el Congreso de Estados Unidos, y afirmó que “no sólo estuvo lleno de mentiras descaradas sino también de odio hacia los palestinos”.

En esa línea añadió que “el lenguaje deshumanizador” que Netanyahu “utiliza constantemente sobre un pueblo bajo ocupación se exhibió en su máxima expresión”.

El mensaje que Altun publicó en su cuenta de X empezó describiendo las palabras de Netanyahu como “una gran mancha” para los valores que defiende el Congreso de EE.UU. “El discurso del primer ministro de Israel ante el Congreso de Estados Unidos representa una mancha significativa sobre este organismo que asegura defender los derechos humanos y defender los valores democráticos”, sostuvo. Y añadió que “al acoger a un político responsable de cometer crímenes de guerra, Washington le envía al mundo el mensaje de que le importan poco o nada las vidas de civiles inocentes”.

Por eso, Altun condenó que el cuerpo legislativo estadounidense le proporcionara a Netanyahu una plataforma para difundir lo que llamó propaganda, mientras que menospreciaba a los manifestantes estadounidenses pacíficos. "La complicidad de algunos políticos estadounidenses en los crímenes del gobierno israelí por conveniencia política tendrá consecuencias para la credibilidad de Estados Unidos en todo el mundo".

El director de Comunicaciones de Türkiye también recordó que “las fuerzas de seguridad de Israel bajo el gobierno de Netanyahu han cometido crímenes atroces en Palestina. El Congreso de Estados Unidos ha permitido y alentado esta guerra proporcionando apoyo financiero, armas y municiones”.