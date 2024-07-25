El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, rechazó el reciente discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el Congreso de Estados Unidos, y afirmó que “no sólo estuvo lleno de mentiras descaradas sino también de odio hacia los palestinos”.
En esa línea añadió que “el lenguaje deshumanizador” que Netanyahu “utiliza constantemente sobre un pueblo bajo ocupación se exhibió en su máxima expresión”.
El mensaje que Altun publicó en su cuenta de X empezó describiendo las palabras de Netanyahu como “una gran mancha” para los valores que defiende el Congreso de EE.UU. “El discurso del primer ministro de Israel ante el Congreso de Estados Unidos representa una mancha significativa sobre este organismo que asegura defender los derechos humanos y defender los valores democráticos”, sostuvo. Y añadió que “al acoger a un político responsable de cometer crímenes de guerra, Washington le envía al mundo el mensaje de que le importan poco o nada las vidas de civiles inocentes”.
Por eso, Altun condenó que el cuerpo legislativo estadounidense le proporcionara a Netanyahu una plataforma para difundir lo que llamó propaganda, mientras que menospreciaba a los manifestantes estadounidenses pacíficos. "La complicidad de algunos políticos estadounidenses en los crímenes del gobierno israelí por conveniencia política tendrá consecuencias para la credibilidad de Estados Unidos en todo el mundo".
El director de Comunicaciones de Türkiye también recordó que “las fuerzas de seguridad de Israel bajo el gobierno de Netanyahu han cometido crímenes atroces en Palestina. El Congreso de Estados Unidos ha permitido y alentado esta guerra proporcionando apoyo financiero, armas y municiones”.
Ahora bien, a pesar del amplio apoyo que recibió Netanyahu tras su discurso, Altun reconoció a una “minoría de políticos estadounidenses que protestaron o cuestionaron las palabras despreciables” del primer ministro israelí. De la misma manera, destacó el hecho de que “a pesar de la profunda y prolongada influencia de los grupos proisraelíes, las generaciones más jóvenes están despertando a las realidades de la ocupación, la limpieza étnica y el genocidio en Palestina. El status quo no puede sostenerse más y los palestinos alcanzarán la plena soberanía tarde o temprano”.
El compromiso de Türkiye con una solución de dos Estados
“Declaramos solidaridad con quienes apoyan una resolución justa del conflicto palestino-israelí. Trabajaremos duro para hacerlo realidad incluso si el Gobierno de Netanyahu está totalmente en contra, junto con sus aliados en el Congreso de Estados Unidos”, estableció Altun en su mensaje.
También destacó que “bajo el liderazgo del presidente Erdogan, el gobierno de Türkiye está haciendo todo lo posible para hacer realidad una solución de dos Estados con una Palestina verdaderamente soberana que viva al lado de sus vecinos”. Y añadió que “quienes deseen estar en el lado correcto de la historia deben oponerse a las políticas genocidas del Gobierno de Netanyahu. Es hora de hacer un ajuste de cuentas en la política estadounidense y esperamos que el vergonzoso discurso de hoy sirva como una llamada de atención para los estadounidenses que quieren la paz”.
“La conciencia del mundo está del lado de una Palestina libre. No hay justificación para la limpieza étnica y el genocidio. Calificar a cualquiera que critique las políticas israelíes como antisemitismo no funcionará. El mundo entero ha visto la realidad de los ataques israelíes y sus consecuencias para los civiles inocentes”, insistió Altun.