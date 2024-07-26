Desde que comenzaron los incesantes bombardeos de Israel contra Gaza en octubre de 2023, personas de todas las religiones y etnias se han reunido semanalmente en vigilias, organizada por sacerdotes católicos en la plaza principal de mi ciudad natal en Andalucía.

Nueve meses después, la misma plaza también se llenó de gente que no despegó sus ojos de una pantalla gigante: España derrotó a Inglaterra en la final de la Copa de la UEFA. En las celebraciones eufóricas que siguieron, las cámaras mostraron a aficionados españoles e incluso ingleses cantando "Palestina libre".

Entre los países de la Unión Europea, España ha sido un defensor inusualmente activo de la libertad palestina. De hecho, se convirtió en uno de los primeros países en reconocer a Palestina como Estado, en mayo pasado. Y no son únicamente palabras: España triplicó su ayuda humanitaria a los palestinos en 2023, superando los 54 millones de dólares, y movilizó 17 millones adicionales este año.

En noviembre, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, criticó la "masacre indiscriminada de palestinos" por parte de Israel. Luego también respaldó la demanda de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por genocidio.

Alianzas árabes

España tiene una relación ambivalente con su herencia árabe e islámica, aunque esta se encuentra mezclada en su cultura de forma tan intrínseca como el vinagre en el gazpacho. Oficialmente, España resta importancia a los ocho siglos de dominio musulmán que tuvo, tergiversando Al Andalus como una "invasión extranjera bárbara", que terminó de forma limpia y justa.

A pesar de que la izquierda se aferró al poder en las últimas elecciones, el incipiente partido de extrema derecha Vox continuó siendo el tercer partido más importante, haciendo campaña sobre una plataforma antiinmigrante terriblemente familiar que apuntó especialmente contra los musulmanes. Para las personas que son racialmente diferentes, el racismo y la exclusión, lamentablemente, nunca son algo extraño.

Por otra parte, muchos andaluces honran sus raíces moriscas. En el popular libro “La huella morisca”, el autor Antonio Manuel describe las innumerables formas en que la cultura de Andaluz sigue viva en la España contemporánea. De hecho, algunos andaluces muestran con orgullo documentos que confirman su ascendencia morisca.

Cicatrices del fascismo

Una razón probable para la solidaridad con Palestina en España es que la brutal ocupación israelí representa un doloroso recordatorio de la represión del "Terror Blanco" durante el período fascista español, que terminó recién en 1975 con la muerte del dictador Francisco Franco.

Durante ese tiempo, entre 58.000 y 400.000 personas asociadas (aunque tenuemente) al movimiento republicano radical, incluidos niños y mujeres embarazadas, fueron asesinadas en ejecuciones de campo y arrojadas a fosas comunes. Otras 120.000 personas desaparecieron, incluidos recién nacidos, mientras que muchos más fueron violados sistemáticamente. Muchos españoles todavía cargan con ellos dolor y rabia, sabiendo que sus vecinos estuvieron involucrados en el sufrimiento de sus antepasados.

A España la ha manejado un gobierno de izquierdas durante casi 50 años, la mayor parte de su vida democrática. Actualmente se encuentra en el poder una coalición de socialistas del PSOE, el grupo de partidos de izquierda Sumar y varios partidos catalanes. Cataluña también tiene un largo historial de apoyo a Palestina, aunque sus razones están más relacionadas la propia búsqueda de la independencia de la región semiautónoma.