Ahmad Mahna encontró una forma única de documentar el sufrimiento de los palestinos desplazados: pintando sobre cajas de ayuda humanitaria.
Mahna, de 38 años, se quedó sin papel para su arte debido al bloqueo israelí. Fue en ese momento cuando tuvo que recurrir a las cajas; cajas que originalmente transportaron alimento, medicinas y otros elementos de primera necesidad. Pero ahora se transformaron en un lugar para plasmar, a través de su creatividad y talento, la difícil situación de los desplazados.
"Recibí mucho cariño por parte de las personas, por cómo conecté las escenas de guerra con las cajas de ayuda humanitaria", expresa, mientras sostiene su pincel en su sala de exposición en Deir Al Balah, en el centro de Gaza.
"La combinación de dibujos artísticos con las cajas representa una especie de filosofía artística, especialmente porque solo vemos estos paquetes de alimentos durante la guerra. Y las pinturas se relacionan con escenas de sufrimiento diario en la guerra", relata.
Entre las escenas documentadas están "las luchas de los niños mientras llenan recipientes de agua, niños heridos, otros que necesitan ayuda y escenas de hambre, sed y dolor".
En esta línea, comenta que la idea es que los paquetes de alimentos que vemos en la guerra pueden llevar mensajes de esperanza y sufrimiento simultáneamente.
Transmitiendo mensajes a través del arte
"Los mensajes que quiero transmitir a la comunidad local y global son cuán oprimidos y abatidos estamos, y cómo los sueños que teníamos antes de la guerra se han desvanecido y se han convertido en un espejismo", manifiesta.
Mahna explica que las personas desplazadas están actualmente enfocadas en sus necesidades diarias y en conseguir lo esencial: agua, comida, medicinas y gas.
Sus obras de arte, difundidas en las redes sociales, llevan títulos como "Una batalla por la supervivencia" y "Desprovisto de esperanza", inspirados en las palabras del poeta Mourid Barghouti: "La esperanza en sí misma es dolorosa cuando es lo único que queda".
El artista espera que sus dibujos transmitan al mundo que "no queremos guerra; queremos vivir. Queremos que los niños regresen a la escuela y reanuden su educación después de perder un año académico completo".
Luego, destaca la necesidad de un sistema de salud y educación bien organizado y completo para garantizar una vida digna para los palestinos, señalando el sufrimiento de los niños en Gaza por desnutrición y falta de educación.
Mahna también instó a todos los artistas a "transmitir mensajes sobre el sufrimiento palestino, la vida diaria durante la guerra, el desplazamiento y la destrucción a través de su arte, ya que cada artista tiene una forma única de expresar la dificultad".
"Dibujo escenas de la vida cotidiana usando colores de carbón, lo cual difiere de mi enfoque anterior, que apuntaba a temas de desarrollo personal", señala.
A pesar de las duras condiciones, Mahna se mantiene esperanzado. "Nunca podemos perder la esperanza; siempre persistirá".
A través de su arte, Mahna ilustra la estrecha conexión entre las cajas de alimentos y sus pinturas, especialmente aquellas relacionadas con la ayuda humanitaria, enfatizando que el arte puede ser simultáneamente una voz para el sufrimiento y la esperanza.
Trayectoria artística
"Mi interés por el arte comenzó cuando era niño. Desarrollé mi talento de manera independiente hasta que llegué a la universidad y estudié Bellas Artes", cuenta Mahna, quien se graduó de la Universidad de Al Aqsa en 2006.
El artista se ha presentado en numerosas exposiciones internacionales y locales y realizó una exposición en solitario en 2021. También trabajó en la Fundación Abdel Mohsen Al Qattan como instructor de arte para niños, antes de la ofensiva israelí, utilizando el arte como una forma de terapia psicológica.
Pero con el estallido de la guerra, la perspectiva de Mahna sobre el arte cambió significativamente.
"La guerra me proporcionó una fuerte motivación para trabajar e inspiración visual de escenas diarias de guerra, ya sea en televisión o en línea", asegura. "Mi estilo de dibujo y mi forma de pensar cambiaron mucho. Ahora representamos el sufrimiento y el dolor diario que soportamos".