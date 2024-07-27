Ahmad Mahna encontró una forma única de documentar el sufrimiento de los palestinos desplazados: pintando sobre cajas de ayuda humanitaria.

Mahna, de 38 años, se quedó sin papel para su arte debido al bloqueo israelí. Fue en ese momento cuando tuvo que recurrir a las cajas; cajas que originalmente transportaron alimento, medicinas y otros elementos de primera necesidad. Pero ahora se transformaron en un lugar para plasmar, a través de su creatividad y talento, la difícil situación de los desplazados.

"Recibí mucho cariño por parte de las personas, por cómo conecté las escenas de guerra con las cajas de ayuda humanitaria", expresa, mientras sostiene su pincel en su sala de exposición en Deir Al Balah, en el centro de Gaza.

"La combinación de dibujos artísticos con las cajas representa una especie de filosofía artística, especialmente porque solo vemos estos paquetes de alimentos durante la guerra. Y las pinturas se relacionan con escenas de sufrimiento diario en la guerra", relata.

Entre las escenas documentadas están "las luchas de los niños mientras llenan recipientes de agua, niños heridos, otros que necesitan ayuda y escenas de hambre, sed y dolor".

En esta línea, comenta que la idea es que los paquetes de alimentos que vemos en la guerra pueden llevar mensajes de esperanza y sufrimiento simultáneamente.

Transmitiendo mensajes a través del arte

"Los mensajes que quiero transmitir a la comunidad local y global son cuán oprimidos y abatidos estamos, y cómo los sueños que teníamos antes de la guerra se han desvanecido y se han convertido en un espejismo", manifiesta.

Mahna explica que las personas desplazadas están actualmente enfocadas en sus necesidades diarias y en conseguir lo esencial: agua, comida, medicinas y gas.

Sus obras de arte, difundidas en las redes sociales, llevan títulos como "Una batalla por la supervivencia" y "Desprovisto de esperanza", inspirados en las palabras del poeta Mourid Barghouti: "La esperanza en sí misma es dolorosa cuando es lo único que queda".

El artista espera que sus dibujos transmitan al mundo que "no queremos guerra; queremos vivir. Queremos que los niños regresen a la escuela y reanuden su educación después de perder un año académico completo".