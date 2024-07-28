TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Parlamento turco condena el discurso de Netanyahu en Estados Unidos
Una resolución del Parlamento turco consideró como "vergüenza democrática" el discurso de Netanyahu ante el Capitolio de EE.UU. e instó a aumentar los esfuerzos para poner fin a los ataques en Gaza.
Los legisladores turcos condenaron el discurso de Netanyahu. / Foto: AA.
28 de julio de 2024

El Parlamento de Türkiye adoptó una resolución que condena el discurso que brindó en Estados Unidos el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Declaramos que lamentamos esta vergüenza democrática”, afirma la resolución.

El comunicado asegura que “es lamentable que una institución democrática, en lugar de frenar la agresión desenfrenada de Israel, se haya convertido en una herramienta para un espectáculo lleno de mentiras que empoderan y envalentonan a los perpetradores de grandes crímenes contra la humanidad.

"Por otra parte, encontramos extremadamente valiosa la actitud de las voces de la conciencia colectiva dentro y fuera del edificio del Congreso (estadounidense), y apreciamos el sentido común de los miembros del Congreso que valientemente se opusieron a que un nombre turbio hablara en su parlamento y no asistieron a la sesión", agregó.

Recomendados

La resolución también insta a la comunidad internacional a tomar medidas efectivas "para detener el derramamiento de sangre en Gaza", aumentar la presión sobre Israel para alcanzar un alto el fuego inmediato y "apoyar los esfuerzos para la rendición de cuentas por los graves crímenes cometidos".

El mensaje del presidente Erdogan

También el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se expresó sobre el discurso de Netanyahu en el Capitolio de EE.UU.

Sostuvo que es una vergüenza "en nombre de la humanidad", ya que no solo el Congreso estadounidense recibió al primer ministro israelí, sino que incluso lo aplaudió, a pesar de que es el principal arquitecto de las masacres en Gaza.

"Es un gran eclipse de razón para Estados Unidos extender la alfombra roja a alguien como Netanyahu y luego aplaudir sus mentiras", sostuvo Erdogan este sábado durante una reunión con representantes de ONG que se realizó en Rize.

Asimismo, el presidente expresó su preocupación por el hecho de que "el asesino de 40.000 personas inocentes" recibiera el aplauso de una institución como el Congreso estadounidense.

FUENTE:TRT Español y agencias
