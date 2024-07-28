El Parlamento de Türkiye adoptó una resolución que condena el discurso que brindó en Estados Unidos el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Declaramos que lamentamos esta vergüenza democrática”, afirma la resolución.

Relacionado ¿Qué significa para Medio Oriente el discurso de Netanyahu en EE.UU.?

El comunicado asegura que “es lamentable que una institución democrática, en lugar de frenar la agresión desenfrenada de Israel, se haya convertido en una herramienta para un espectáculo lleno de mentiras que empoderan y envalentonan a los perpetradores de grandes crímenes contra la humanidad.

"Por otra parte, encontramos extremadamente valiosa la actitud de las voces de la conciencia colectiva dentro y fuera del edificio del Congreso (estadounidense), y apreciamos el sentido común de los miembros del Congreso que valientemente se opusieron a que un nombre turbio hablara en su parlamento y no asistieron a la sesión", agregó.