AMÉRICA LATINA
3 MIN DE LECTURA
Maduro gana la reelección en Venezuela con el 51,2%, dice Consejo Electoral
Según el organismo electoral, el presidente de Venezuela ganó los comicios para un tercer mandato. La oposición cuestiona los resultados y asegura que su candidato obtuvo el 70% de los votos.
Maduro gana la reelección en Venezuela con el 51,2%, dice Consejo Electoral
Personas pasan junto a un cartel electoral con la imagen del presidente Nicolás Maduro durante las elecciones el 28 de julio de 2024. / Foto: Reuters
29 de julio de 2024

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue declarado ganador de las elecciones de este domingo y gobernará por un tercer mandato de seis años, según los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo a Elvis Amoroso, presidente del CNE, con el 80% de los votos contabilizados, Maduro obtuvo el 51,2%, mientras que Edmundo González, candidato opositor que representa a la Plataforma Unitaria Democrática, consiguió el 44,2%. González lideraba las encuestas.

En su discurso de victoria, Maduro afirmó que su reelección traerá paz y reiteró que el fascismo “no va a pasar” en el país. “Triunfó la voz de la paz, y en Venezuela habrá paz, paz y paz para nuestro país”, afirmó.

Por su parte, la oposición venezolana rechazó la victoria de Maduro y los resultados del CNE, al afirmar que su candidato obtuvo el 70% y no el 44%.

"Queremos decirle a toda Venezuela y al mundo que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es (el candidato) Edmundo González Urrutia", dijo ante medios de comunicación la líder opositora María Corina Machado. Agregó: "Ganamos".

Recomendados
RelacionadoElecciones en Venezuela: las claves de unos comicios reñidos

Según la oposición, varias encuestas a boca de urna divulgadas durante la jornada daban la victoria al candidato opositor González. Y también criticó la demora de seis horas en la publicación de los resultados oficiales.

En su declaración, Amoroso dijo que los resultados detallados se publicarán en tablas en el sitio web de la entidad en las próximas horas.

También indicó que la participación electoral fue del 59%.

Maduro había sido reelegido en 2018 en una contienda que muchos medios occidentales cuestionaron, pero que el Gobierno defendió como legítima.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Por Santiago Peluffo Soneyra
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
Múltiples sismos sacuden Venezuela en plena noche, y también se sienten en Colombia
Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Presidentes de Latinoamérica y EE.UU. en la Asamblea General de la ONU: las claves de sus discursos
EE.UU. rechaza carta de Maduro para dialogar: “La postura sobre Venezuela no ha cambiado”
Carta de Maduro a Trump invita a "preservar paz con diálogo" y rechaza "fake news" de narcotráfico