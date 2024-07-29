El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue declarado ganador de las elecciones de este domingo y gobernará por un tercer mandato de seis años, según los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo a Elvis Amoroso, presidente del CNE, con el 80% de los votos contabilizados, Maduro obtuvo el 51,2%, mientras que Edmundo González, candidato opositor que representa a la Plataforma Unitaria Democrática, consiguió el 44,2%. González lideraba las encuestas.

En su discurso de victoria, Maduro afirmó que su reelección traerá paz y reiteró que el fascismo “no va a pasar” en el país. “Triunfó la voz de la paz, y en Venezuela habrá paz, paz y paz para nuestro país”, afirmó.

Por su parte, la oposición venezolana rechazó la victoria de Maduro y los resultados del CNE, al afirmar que su candidato obtuvo el 70% y no el 44%.

"Queremos decirle a toda Venezuela y al mundo que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es (el candidato) Edmundo González Urrutia", dijo ante medios de comunicación la líder opositora María Corina Machado. Agregó: "Ganamos".