El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseguró este sábado que el país no está obligado a elegir entre la Unión Europea (UE) y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

"Mientras fortalecemos nuestras relaciones con Oriente, buscamos maneras de avanzar en nuestra cooperación profundamente arraigada con Occidente", declaró Erdogan durante un discurso en la ceremonia de graduación de la Escuela de Guerra Naval en Estambul.

En este marco, Erdogan enfatizó que Türkiye no permitirá que se violen los derechos de los turcochipriotas. "El hecho de que existan fronteras entre nosotros y la gente con la que convivimos juntos hace apenas un siglo no significa que estaremos separados de la geografía de nuestros corazones", añadió.

Avances en tecnología de defensa

Además, durante un discurso en la ceremonia de graduación de la Escuela de Guerra Aérea, el presidente Erdogan elogió el progreso de Türkiye en la producción de vehículos aéreos no tripulados, señalando que los avances en este área están atrayendo la atención mundial.