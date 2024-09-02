Varios congresistas demócratas en Estados Unidos renovaron este domingo sus llamados para garantizar un alto el fuego entre Israel y Hamás tras la muerte de seis rehenes israelíes cuyos cuerpos se encontraron en un túnel en Gaza.
Tel Aviv recuperó los cuerpos de los rehenes, pero sus muertes desataron protestas en Israel este domingo, así como críticas por no haber logrado salvarlos.
El Ejército de Israel dijo que los cuerpos de Hersh Goldberg-Polin, ciudadano israelí-estadounidense, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi y Ori Danino fueron devueltos al país.
El senador demócrata estadounidense Dick Durbin dijo en una publicación en X que estaba "desconsolado y devastado" por la noticia de la muerte de Goldberg-Polin.
"Se debe alcanzar inmediatamente un alto el fuego que permita liberar a todos los rehenes restantes, que la ayuda humanitaria llegue a Gaza, y que una olvidada y descuidada visión a largo plazo de paz y estabilidad se convierta en realidad", sostuvo Durbin, el segundo demócrata de mayor rango en el Senado.
Jonathan Dekel-Chen, cuyo hijo Sagui es otro rehén con ciudadanía estadounidense, acusó al gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de haberse negado a entablar negociaciones con Hamás para traer a los retenidos a casa y dijo que el tiempo se agota.
"Todo el liderazgo militar y la comunidad de inteligencia dijeron pública y abiertamente durante semanas y meses que ya llegó el momento de poner fin a los combates en Gaza y de traer a nuestros rehenes a casa, a tantos como sea posible con vida", dijo Dekel-Chen al programa "Face the Nation" de la cadena estadounidense CBS.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con los padres de Goldberg-Polin, Rachel Goldberg y Jon Polin, quienes aparecieron en la Convención Nacional Demócrata el mes pasado, para ofrecer sus condolencias, según afirmó un funcionario de la Casa Blanca.