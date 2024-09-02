Varios congresistas demócratas en Estados Unidos renovaron este domingo sus llamados para garantizar un alto el fuego entre Israel y Hamás tras la muerte de seis rehenes israelíes cuyos cuerpos se encontraron en un túnel en Gaza.

Tel Aviv recuperó los cuerpos de los rehenes, pero sus muertes desataron protestas en Israel este domingo, así como críticas por no haber logrado salvarlos.

El Ejército de Israel dijo que los cuerpos de Hersh Goldberg-Polin, ciudadano israelí-estadounidense, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi y Ori Danino fueron devueltos al país.

El senador demócrata estadounidense Dick Durbin dijo en una publicación en X que estaba "desconsolado y devastado" por la noticia de la muerte de Goldberg-Polin.