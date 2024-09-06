El Foro de Madrid, un encuentro de líderes de extrema derecha encabezado por el presidente de Argentina, Javier Milei, reunió en Buenos Aires a controvertidas figuras como el líder del partido español Vox, Santiago Abascal.
Durante el encuentro, Milei recibió aplausos en reiteradas ocasiones y mostró su agradecimiento a su "amigo" Abascal por reconocerle el "impacto internacional" que se está generando a partir de lo que él hace en Argentina.
“No solo estoy poniendo a la Argentina al tope mundial, siendo uno de los dos políticos más conocidos del mundo junto a Donald Trump, sino que además estoy haciendo el mejor gobierno de la historia argentina”, afirmó Milei ante el auditorio. Luego, advirtió "al mundo" sobre lo difícil que es salir del “abismo sin fondo” que es el socialismo.
"No nos podemos dar el lujo de la dispersión", destacó luego Milei, en referencia a los líderes de ultraderecha.
En esta línea, Abascal aseguró que "los buenos empezamos a estar organizados y empezamos a estar unidos", haciendo referencia a quienes “defienden la libertad en todos los órdenes".
El encuentro tuvo como objetivo impulsar el apoyo a Israel en el contexto global y llevar a cabo la llamada “guerra cultural” contra la izquierda. Así lo enfatizó el líder de Vox al asegurar que "el socialismo es un crimen organizado” y justificar la represión hacia los movimientos de izquierda, añadiendo que “necesita de la fuerza del Estado".
Asimismo, durante el evento Milei se refirió a la suspensión de la red social X en Brasil y calificó a la justicia brasileña como “opresiva” por su decisión de bloquear la plataforma, lo que consideró un ataque contra la libertad de expresión. También criticó duramente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras las elecciones donde el Consejo Nacional Electoral lo proclamó ganador.
El Foro, creado en 2020, es una plataforma iberoamericana de partidos de derecha que busca frenar el “avance del socialismo y el populismo” y fortalecer las alianzas entre los partidos conservadores a ambos lados del Atlántico.
El evento se realizó en el Palacio Libertad, antes llamado ‘Centro Cultural Kirchner’. Milei cambió recientemente el nombre del antiguo edificio, que hacía referencia al expresidente Néstor Kirchner, en una medida que busca simbolizar una ruptura con los anteriores gobiernos. Sin embargo, la asistencia al evento no fue la esperada, ya que no superó unas pocas centenas de personas, en un espacio con capacidad para 1.700, según informó el medio español Antena 3.
Entre los participantes también destacan el exministro de Exteriores de Brasil Ernesto Araújo, el líder del partido de extrema derecha chileno Jose Antonio Kast, el eurodiputado y polémico periodista español Hermann Tertsch, y Mark Klugmann, quien fue redactor de discursos de Ronald Reagan.
Milei y Abascal critican a Sánchez
Durante el encuentro, el presidente argentino lanzó duras críticas hacia su homólogo español, Pedro Sánchez, abriendo camino para un nuevo episodio de críticas cruzadas.
Luego de que Sánchez presentara una propuesta para aumentar los impuestos a los más ricos en España, Milei aseguró que esa medida es un acto de "envidia profunda" y parte de la "arrogancia fatal del socialismo".
No es la primera vez que las declaraciones de Milei causan malestar en el Gobierno de España. El pasado mes de mayo, la crisis diplomática entre España y Argentina llegó a su punto más álgido cuando el mandatario argentino hizo polémicas afirmaciones sobre un presunto caso de corrupción que involucraba a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, tras lo cual España decidió retirar a su embajadora en Buenos Aires.
Por su parte, y como ya es habitual, el presidente de Vox ha atacado al Gobierno de Pedro Sánchez por "importar" una inmigración ilegal exprés "promocionada con el dinero de los españoles" con el objetivo de "alterar el panorama electoral y político" en el país.