La activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años, fue asesinada a tiros por parte del Ejército de Israel este viernes, en medio de una protesta contra los asentamientos ilegales en la ciudad de Beita, en la Cisjordania ocupada.

Fouad Nafaa, director del Hospital Rafidia, le dijo a la agencia Anadolu que Eygi, quien tenía doble nacionalidad, llegó al centro médico con una herida de bala en la cabeza.

La activista, quien nació en la ciudad turca de Antalya en 1998, no pudo sobrevivir a sus heridas de bala a pesar de los intentos que hicieron los equipos médicos por salvarla, según Nafaa.

Testigos informaron de que los soldados israelíes abrieron fuego contra un grupo de palestinos que participaba en una protesta de rechazo a los asentamientos ilegales en el monte Sbeih en Beita, al sur de Nablus.

Jonathan Pollack, testigo del asesinato y activista israelí que ha participado en protestas contra los asentamientos ilegales israelíes, dijo que el soldado que disparó a Eygi "tenía una clara línea de visión hacia ella".

"Es importante para mí decir que este no es un incidente aislado", señaló Pollack. También agregó que desde 2021, un total de 17 personas han muerto en manifestaciones en Beita, todas ellas palestinas. "Es parte de la escalada israelí en Cisjordania en los últimos meses y es parte del genocidio que Israel está perpetrando en Gaza".

La agencia palestina de noticias Wafa confirmó que la víctima era ciudadana estadounidense y voluntaria de la campaña Fazaa, una iniciativa para apoyar y proteger a los agricultores palestinos de las violaciones constantes de los colonos ilegales israelíes y del Ejército.

Los residentes de Beita realizan protestas semanales después de las oraciones del viernes para oponerse al asentamiento ilegal israelí de Avitar, que se encuentra en la cima del monte Sbeih. La comunidad exige que se elimine el asentamiento ilegal, el cual consideran una violación de sus derechos territoriales.

Türkiye condena el asesinato de Eygi y la “intervención bárbara de Israel”

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, lamentó el asesinato de Aysenur Ezgi Eygi, a través de un sentido mensaje en X este viernes. "Condeno la intervención bárbara de Israel contra la protesta pacífica contra la ocupación en Cisjordania y pido la misericordia de Dios para nuestra ciudadana Aysenur Ezgi Eygi, que perdió la vida en el ataque", señaló.

El mandatario también prometió que Türkiye continuará "con sus esfuerzos en todas las plataformas para poner fin a la ocupación israelí y a las políticas genocidas, que han causado la muerte de 41.000 personas de todas las edades, y para hacer que Israel rinda cuentas por sus crímenes contra la humanidad".

En otro comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores turco envió sus condolencias a la familia de Eygi y condenó "el asesinato cometido por el Gobierno de Netanyahu". "Israel está tratando de intimidar a todo aquel que acuda en ayuda de los palestinos y luche pacíficamente contra el genocidio. Esta política de violencia no dará resultados", dijo.

Relacionado Israel tiene una estrategia de expansión en Gaza y Cisjordania ocupada: ONU

El mensaje advirtió además que "las autoridades israelíes que cometen crímenes contra la humanidad y quienes las apoyan incondicionalmente tendrán que rendir cuentas ante los tribunales internacionales".

La ONU exige una investigación completa sobre el asesinato

Las Naciones Unidas han exigido una "investigación completa" y que los responsables rindan cuentas por el asesinato de Eygi. "Nos gustaría ver una investigación completa de las circunstancias y que los responsables rindan cuentas", dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, en una conferencia de prensa este viernes.

"Los civiles deben estar protegidos en todo momento", añadió.