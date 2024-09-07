La activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años, fue asesinada a tiros por parte del Ejército de Israel este viernes, en medio de una protesta contra los asentamientos ilegales en la ciudad de Beita, en la Cisjordania ocupada.
Fouad Nafaa, director del Hospital Rafidia, le dijo a la agencia Anadolu que Eygi, quien tenía doble nacionalidad, llegó al centro médico con una herida de bala en la cabeza.
La activista, quien nació en la ciudad turca de Antalya en 1998, no pudo sobrevivir a sus heridas de bala a pesar de los intentos que hicieron los equipos médicos por salvarla, según Nafaa.
Testigos informaron de que los soldados israelíes abrieron fuego contra un grupo de palestinos que participaba en una protesta de rechazo a los asentamientos ilegales en el monte Sbeih en Beita, al sur de Nablus.
Jonathan Pollack, testigo del asesinato y activista israelí que ha participado en protestas contra los asentamientos ilegales israelíes, dijo que el soldado que disparó a Eygi "tenía una clara línea de visión hacia ella".
"Es importante para mí decir que este no es un incidente aislado", señaló Pollack. También agregó que desde 2021, un total de 17 personas han muerto en manifestaciones en Beita, todas ellas palestinas. "Es parte de la escalada israelí en Cisjordania en los últimos meses y es parte del genocidio que Israel está perpetrando en Gaza".
La agencia palestina de noticias Wafa confirmó que la víctima era ciudadana estadounidense y voluntaria de la campaña Fazaa, una iniciativa para apoyar y proteger a los agricultores palestinos de las violaciones constantes de los colonos ilegales israelíes y del Ejército.
Los residentes de Beita realizan protestas semanales después de las oraciones del viernes para oponerse al asentamiento ilegal israelí de Avitar, que se encuentra en la cima del monte Sbeih. La comunidad exige que se elimine el asentamiento ilegal, el cual consideran una violación de sus derechos territoriales.
Türkiye condena el asesinato de Eygi y la “intervención bárbara de Israel”
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, lamentó el asesinato de Aysenur Ezgi Eygi, a través de un sentido mensaje en X este viernes. "Condeno la intervención bárbara de Israel contra la protesta pacífica contra la ocupación en Cisjordania y pido la misericordia de Dios para nuestra ciudadana Aysenur Ezgi Eygi, que perdió la vida en el ataque", señaló.
El mandatario también prometió que Türkiye continuará "con sus esfuerzos en todas las plataformas para poner fin a la ocupación israelí y a las políticas genocidas, que han causado la muerte de 41.000 personas de todas las edades, y para hacer que Israel rinda cuentas por sus crímenes contra la humanidad".
En otro comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores turco envió sus condolencias a la familia de Eygi y condenó "el asesinato cometido por el Gobierno de Netanyahu". "Israel está tratando de intimidar a todo aquel que acuda en ayuda de los palestinos y luche pacíficamente contra el genocidio. Esta política de violencia no dará resultados", dijo.
El mensaje advirtió además que "las autoridades israelíes que cometen crímenes contra la humanidad y quienes las apoyan incondicionalmente tendrán que rendir cuentas ante los tribunales internacionales".
La ONU exige una investigación completa sobre el asesinato
Las Naciones Unidas han exigido una "investigación completa" y que los responsables rindan cuentas por el asesinato de Eygi. "Nos gustaría ver una investigación completa de las circunstancias y que los responsables rindan cuentas", dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, en una conferencia de prensa este viernes.
"Los civiles deben estar protegidos en todo momento", añadió.
Cuando se le preguntó si alguna persona responsable ha rendido cuentas por los asesinatos de personal de la ONU a manos de Israel, Dujarric respondió: "No hemos visto nada".
Dujarric, que manifestó que las investigaciones y la rendición de cuentas se llevarían a cabo "una vez que cesen los combates", dijo que había "algunos avances" en lo concerniente all maltrato a los detenidos palestinos.
Resultado “directo” de las órdenes de políticos israelíes
El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino declaró que el asesinato de Eygi se debe las órdenes de políticos israelíes. En un comunicado señaló que es "un resultado directo del cumplimiento de las instrucciones" de los políticos de Israel con el objetivo de matar a palestinos y activistas solidarios.
En esa línea, responsabilizó plenamente al Gobierno israelí por este crimen que confirma sus planes predeterminados de escalar la situación para encubrir sus proyectos coloniales en los territorios ocupados. Y aseguró que el asesinato forma "parte integral de los crímenes cometidos por la ocupación israelí contra el pueblo palestino".
Las tensiones en toda la Cisjordania ocupada han aumentado mientras Israel continúa su brutal agresión contra Gaza, que ha matado a casi 40.900 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, desde el 7 de octubre de 2023.
En la Cisjordania ocupada, al menos 691 personas han muerto y más de 5.700 han resultado heridas por el fuego israelí desde octubre, según el Ministerio de Salud.
La Casa Blanca está “profundamente preocupada” por el asesinato de Eygi
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Sean Savett, afirmó que la Casa Blanca está “profundamente preocupada” por el asesinato de la activista Eygi.
En una respuesta por escrito al corresponsal de la agenica Anadolu, Savett aseguró que Estados Unidos busca “Israel investigue el incidente”. “Estamos profundamente preocupados por la trágica muerte de la ciudadana estadounidense Ayşenur Ezgi Eygi hoy en Cisjordania (ocupada), y nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos”, señaló el funcionario.
“Nos hemos comunicado con el Gobierno israelí para obtener más información y solicitamos una investigación sobre el incidente”, agregó.
Por su parte, legisladores estadounidenses también exigen respuestas sobre el crimen. La senadora demócrata Patty Murray del estado de Washington condenó el asesinato y dijo que "el Gobierno de Israel debe dar respuestas de inmediato y hacer que los perpetradores de este asesinato rindan cuentas”.
En la misma línea, la representante demócrata estadounidense Pramila Jayapal calificó la muerte de Eygi como una terrible tragedia y dijo que su oficina estaba trabajando activamente para reunir más información sobre los eventos que llevaron a su muerte.
"Estoy muy preocupada por los informes de que fue asesinada por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El Gobierno de Netanyahu no ha hecho nada para detener la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania, a menudo alentada por ministros de derecha del gobierno de Netanyahu", escribió.
La congresista estadounidense Rashida Tlaib instó al secretario de Estado Antony Blinken a "hacer algo" después del asesinato. Y, en una publicación separada dirigida al portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, Tlaib dijo: "Oye, ¿cómo murieron, Matt? ¿Fue magia? ¿Quién o qué mató a Aysenur? Pregunto en nombre de los estadounidenses que quieren saber”.
El senador estadounidense Chris Van Hollen dijo que Eygi era el tercer estadounidense asesinado en la Cisjordania ocupada desde octubre del año pasado. "El Gobierno de Biden no ha estado haciendo lo suficiente para buscar justicia y rendición de cuentas en su nombre", dijo el demócrata, que forma parte del comité de Relaciones Exteriores del Senado.