Ni “zonas humanitarias” ni “zonas seguras”: en Gaza ya no existe ningún lugar que salve a los palestinos de los bombardeos, pues el Ejército de Israel sigue atacando lugares previamente designados con estos rótulos. La masacre más reciente se perpetró la madrugada de este martes, cuando Tel Aviv lanzó misiles contra un campamento de desplazados en el área de Al-Mawasi, en Jan Yunis, sur de Gaza. El resultado es devastador: el ataque mató a por lo menos 40 personas e hirió a otras 60.

Mientras siguen recogiendo a los muertos y trasladando a los heridos, en un intento por salvarlos, las autoridades advierten que la cifra de víctimas puede aumentar. "Nuestros equipos están todavía trabajando para recuperar 15 personas desaparecidas como resultado del ataque en las tiendas de desplazados de Al-Mawasi, en Jan Yunis", informó la Defensa Civil de Gaza a la agencia de noticias AFP.

Horas después de la masacre, el Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos señaló que los aviones de guerra israelíes lanzaron tres bombas MK-84 de fabricación estadounidense sobre la zona del campamento, sepultando 20 tiendas de campaña y a las personas que se encontraban en su interior.

De hecho, testigos relataron que Israel atacó el campamento con al menos tres misiles, que dejaron cráteres de hasta 9 metros de profundidad. Además agregaron que al menos 20 carpas, que albergaban a palestinos desplazados, se incendiaron tras el ataque.

En un comunicado, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, dijo que a las personas refugiadas en ese campamento no se les había advertido del ataque. "Familias enteras desaparecieron bajo la arena en la masacre de Al-Mawasi en Jan Yunis", agregó.

También señaló que "de 20 a 40 tiendas de campaña quedaron completamente dañadas", mientras la escasez de herramientas y equipo afecta las operaciones de rescate.