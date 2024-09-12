Las bombas de Israel siguen cayendo sobre los palestinos en Gaza, a pesar de la disposición de Hamás por aceptar un alto el fuego. Tras sostener conversaciones con mediadores de Egipto y Qatar, el grupo de resistencia palestino reiteró este miércoles que está listo para implementar “inmediatamente” el plan que presentó a finales de mayo el presidente de EE.UU., Joe Biden. Pero esta propuesta ha enfrentado el continuo rechazo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

De ahí que Hamás haya insistido en que no admitirá nuevas condiciones que no estén en el plan original y sobre el que se pactó el pasado 2 de julio. En esa línea, Hamás y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) aclararon que la única manera de alcanzar un acuerdo es que incluya un alto el fuego completo y una retirada total del enclave.

"La situación en Gaza después de la ofensiva es un asunto puramente palestino", señalaron ambos grupos en un comunicado. También añadieron que "cualquier fuerza, sin importar su origen, que actúe fuera del consenso nacional será tratada como una potencia ocupante".

"Reafirmamos que no se hará ningún acuerdo con la ocupación sionista sin un alto el fuego integral, la retirada total de Gaza, el levantamiento del bloqueo, la reconstrucción y un intercambio serio de prisioneros", insistieron.

Por su parte, mediadores de Egipto aseguraron que las recientes conversaciones con Hamás fueron “serias” y representan “una posible señal de esperanza” para poner fin a la ofensiva israelí, según una fuente de alto nivel citada por Cairo News Channel.

Durante meses, Estados Unidos, Qatar y Egipto han intentado llegar a un acuerdo entre Israel y el grupo de resistencia palestino.