ORIENTE MEDIO
Hamás reitera que “está listo” para implementar el plan de tregua de Biden
El grupo de resistencia palestino insistió en que acepta la propuesta de alto el fuego acordada en julio, pero que Israel ha rechazado. Mientras, Egipto asegura que se avanza en nuevas conversaciones.
Edificios dañados y destruidos después de los ataques israelíes, en Jan Yunis, Gaza, el 10 de septiembre de 2024. / Foto: AA.
12 de septiembre de 2024

Las bombas de Israel siguen cayendo sobre los palestinos en Gaza, a pesar de la disposición de Hamás por aceptar un alto el fuego. Tras sostener conversaciones con mediadores de Egipto y Qatar, el grupo de resistencia palestino reiteró este miércoles que está listo para implementar “inmediatamente” el plan que presentó a finales de mayo el presidente de EE.UU., Joe Biden. Pero esta propuesta ha enfrentado el continuo rechazo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

De ahí que Hamás haya insistido en que no admitirá nuevas condiciones que no estén en el plan original y sobre el que se pactó el pasado 2 de julio. En esa línea, Hamás y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) aclararon que la única manera de alcanzar un acuerdo es que incluya un alto el fuego completo y una retirada total del enclave.

"La situación en Gaza después de la ofensiva es un asunto puramente palestino", señalaron ambos grupos en un comunicado. También añadieron que "cualquier fuerza, sin importar su origen, que actúe fuera del consenso nacional será tratada como una potencia ocupante".

"Reafirmamos que no se hará ningún acuerdo con la ocupación sionista sin un alto el fuego integral, la retirada total de Gaza, el levantamiento del bloqueo, la reconstrucción y un intercambio serio de prisioneros", insistieron.

Por su parte, mediadores de Egipto aseguraron que las recientes conversaciones con Hamás fueron “serias” y representan “una posible señal de esperanza” para poner fin a la ofensiva israelí, según una fuente de alto nivel citada por Cairo News Channel.

Durante meses, Estados Unidos, Qatar y Egipto han intentado llegar a un acuerdo entre Israel y el grupo de resistencia palestino.

Biden presentó en mayo una propuesta, asegurando que la había elaborado Tel Aviv. El plan consta de tres fases y tiene como objetivos un alto el fuego, un intercambio de rehenes por prisioneros y la reconstrucción del enclave sitiado.

Hamás aceptó esta propuesta el 2 de julio, pero Netanyahu no se mostró dispuesto a avanzar, sino que añadió nuevas exigencias que estancaron las negociaciones. Entre ellas, se destaca su insistencia por mantener la presencia militar en el corredor de Filadelfia, en la frontera entre Gaza y Egipto, una demanda que tanto Hamás como Egipto han rechazado.

Relacionado¿Podrían las protestas en Israel convencer a Netanyahu de un alto el fuego?

Netanyahu fue acusado de intentar "sabotear" las negociaciones y obstaculizar un acuerdo de intercambio de rehenes con Hamás, lo que generó protestas multitudinarias en Tel Aviv en las últimas semanas.

Mientras continúan los esfuerzos por alcanzar una tregua, los palestinos sufren diariamente los brutales ataques de Israel.

A 11 meses del inicio de su ofensiva, los ataques del ejército israelí mataron a 41.118 personas, en su mayoría mujeres y niños, e hirieron a más de 95.125, según el Ministerio de Salud de Gaza.

A su vez, la tensión aumentó en las últimas semanas en la Cisjordania ocupada, donde desde el 7 de octubre las fuerzas israelíes mataron a más de 700 personas e hirieron al menos a 5.700.

FUENTE:TRT Español y agencias
