Una huelga de pilotos y tripulantes de cabina en Argentina, convocada en reclamo de incrementos salariales, afectó a más de 30.000 pasajeros, según informaron Aerolíneas Argentinas y sindicatos nacionales.

Los trabajadores paralizaron sus actividades por segunda vez en el mes, mientras el presidente Javier Milei se preparaba para firmar un decreto que declara al sector de la aviación como "servicio esencial", con el fin de garantizar un nivel mínimo de operaciones durante las huelgas, según informó su portavoz el viernes.

La huelga de 24 horas provocó la cancelación de 319 vuelos, afectando principalmente a viajeros nacionales y regionales, pero también a cientos de pasajeros que se dirigían a Estados Unidos y Europa.

El ingeniero costarricense Alex Rodríguez, de 53 años, quedó varado mientras se dirigía a visitar una de las principales atracciones turísticas de América del Sur, las impresionantes Cataratas del Iguazú en la frontera entre Argentina y Brasil.

"Habíamos planeado las vacaciones hacía mucho tiempo, unos tres meses. Veníamos de muy lejos, era caro y después todo se vino abajo", cuenta.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), Juan Pablo Brey, dijo que el poder adquisitivo del personal de la aviación había caído un 40% desde que Milei asumió el cargo en diciembre.