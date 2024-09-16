La controvertida reforma judicial en México ya es un hecho. En medio de críticas y protestas de varios sectores, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmó el proyecto y lo convirtió en ley este domingo. La medida abre paso a un nuevo capítulo en el Poder Judicial: a partir de ahora, los mexicanos elegirán mediante voto popular a todos los jueces y magistrados.

"Hoy, en este día histórico, firmé el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial", declaró el mandatario tras ratificar la nueva ley.

“Ahora sí, es el pueblo el que manda, el pueblo es el que decide”, añadió tras firmar el documento. Lo hizo acompañado de la presidenta electa y su sucesora, Claudia Sheinbaum, también del partido político Morena, quien asumirá el cargo el 1 de octubre.

Esta enmienda constitucional convierte al país en el primero en implementar la elección popular de todos sus jueces. El único caso similar en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, y el resto son designados por un consejo. En cambio, en el caso de México, la elección popular involucra a la totalidad de los jueces y magistrados.

El proyecto de ley había pasado por diferentes instancias. Primero fue aprobado por la Cámara de Diputados, donde el partido gobernante Morena tiene la mayoría.

Luego pasó al Senado, donde manifestantes irrumpieron en el edificio y obligaron a la suspensión y traslado del debate. Fue aprobada con 86 votos a favor, equivalentes a dos tercios de los 127 senadores presentes en la cámara alta, que también es dominada por Morena y sus aliados, y 41 votos en contra de los partidos de la oposición.

Finalmente, la enmienda constitucional fue avalada por 18 congresos regionales, abriendo camino para que López Obrador promulgara la ley, lo que coincidió con la celebración del Día de la Independencia de México. Ya fue publicada en el Boletín Oficial.

¿Qué pasará ahora con la ley?

Tras la firma de López Obrador, ahora se deberán implementar las reformas que plantea la ley. Entre ellas, la organización de elecciones extraordinarias en 2025 y 2027, donde podrán presentarse candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Sin embargo, primero el Senado debe emitir las convocatorias para los candidatos a las miles de magistraturas, mientras el organismo electoral se encarga de la gestión de los comicios.