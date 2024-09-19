Tras las explosiones de dispositivos electrónicos en el Líbano que causaron decenas de muertos y miles de heridos, Israel anunció el inicio de “una nueva fase de guerra” y comenzó a movilizar tropas hacia la frontera con ese país, lo que incrementa aún más las tensiones con el grupo libanés Hezbollah.
El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseveró este martes que están “al comienzo de una nueva fase de la guerra” en la que “el centro de gravedad se está desplazando hacia el norte, redirigiendo hacia allí recursos y fuerzas”.
Mientras tanto, el ejército israelí anunció el traslado de una de sus brigadas de élite desde Gaza a la frontera con el Líbano.
“El ejército israelí, que está en su punto más alto de preparación en el frente norte, ha decidido trasladar allí la brigada de élite 98”, comunicó el propio ejército.
Luego, añadió que “en un principio, estaba previsto que la brigada siguiera en Gaza, pero en los últimos días se ha decidido trasladarla al norte”. Sin embargo, la radiotelevisión pública israelí Kan detalló que estas tropas, compuestas por fuerzas blindadas, paracaidistas y comandos, partieron de Jan Yunis hace ya tres semanas.
Las declaraciones de Gallant, así como el anuncio del movimiento de las tropas, ocurrieron horas después de que miles de radios y localizadores electrónicos –también conocidos como bípers o buscapersonas–, que se cree que utilizaba Hezbollah, estallaron en todo el Líbano.
Al menos 37 civiles murieron, entre ellos dos niños, y más de 3.000 resultaron heridos, lo que generó la condena de la comunidad internacional.
Hadi Hachem, embajador del Líbano ante la ONU, calificó las explosiones de los dispositivos como una "agresión que constituye un crimen de guerra" y advirtió que las explosiones exacerbarían el conflicto.
El ataque sin precedentes fue inmediatamente atribuido a Tel Aviv, aunque el Gobierno de Benjamín Netanyahu no realizó comentarios. Gallant tampoco hizo referencias explícitas a las explosiones de dispositivos, aunque elogió el trabajo de las agencias militares y de seguridad afirmando que "los resultados son muy impresionantes".
Este lunes, Gallant había asegurado que las negociaciones ya no son una opción viable para “restablecer la calma” a lo largo de la frontera. También reiteró el compromiso de Tel Aviv “con la eliminación de la presencia de Hezbollah en el sur de Líbano y con permitir el regreso seguro de las comunidades del norte de Israel a sus hogares".
El grupo libanés e Israel han intercambiado ataques en la frontera que divide a ambos países desde que comenzó la brutal ofensiva contra Gaza en octubre.
Pero ahora la región se mantiene en alerta máxima ante una posible respuesta de Hezbollah o un nuevo ataque de Israel, ya que incluso este mismo jueves Tel Aviv informó que atacó siete objetivos en el Líbano.
Por su parte, en un comunicado el grupo libanés afirmó que atacó un emplazamiento militar israelí cerca de la frontera, hiriendo al menos a ocho israelíes.
Asimismo, el grupo libanés informó este miércoles: “Consideramos al enemigo israelí totalmente responsable de esta agresión criminal” y añadió que Israel “recibirá con seguridad su castigo justo por esta agresión pecaminosa".
En la misma línea, el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, calificó la explosión en el Líbano como una "agresión y un acto de terrorismo" de Israel contra civiles.
"Extendemos nuestras sinceras condolencias a las familias de las víctimas y al Gobierno del Líbano, y condenamos enérgicamente este acto de sabotaje y terrorismo por parte del régimen delincuente de Israel", dijo Iravani.
"El régimen israelí debe rendir cuentas por esta agresión y este crimen atroz", añadió.
Estados Unidos pide “calma”, pero reitera su apoyo a Israel
Mientras tanto, Estados Unidos llamó a evitar un mayor recrudecimiento de la guerra ante la escalada desencadenada por la explosión de los dispositivos.
"Queremos que ambas partes intenten evitar que nos adentremos en otro conflicto y que este se extienda más allá de donde está ahora", expresó en una rueda de prensa la enviada de EE.UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, este martes.
Luego, aseguró que su país no busca “minimizar la situación” ocurrida en el Líbano, y que continúan trabajando para avanzar en las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en la sitiada Gaza.
Sin embargo, la postura de Estados Unidos continúa siendo de férreo apoyo al estado de Israel.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, reiteró este miércoles su "inquebrantable apoyo a Israel frente a las amenazas de Irán, el Hezbollah libanés y otros socios regionales de Irán", según informó su secretario de prensa, Pat Ryder.
Las declaraciones de Washington de no querer que el conflicto escale contrastan con el apoyo incondicional a Israel tanto en su ofensiva brutal contra Gaza como en su enfrentamiento con Hezbollah.