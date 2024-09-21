La violencia se ha desatado en las calles de Sinaloa, estado de México, desde que facciones rivales dentro del Cártel de Sinaloa comenzaron a enfrentarse el pasado 9 de septiembre por obtener el control, según reportan autoridades locales. El saldo que registran asciende a unas 53 personas muertas y otras 51 desaparecidas. Y a eso se suma un panorama sombrío en el que la escalada no muestra signos de reducirse.

Mientras las facciones del Cártel de Sinaloa se disputan el poder, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apunta a su vecino Estados Unidos como uno de los responsables de esta andanada de enfrentamientos. El mandatario señaló este jueves que a Washington debía atribuírsele parte de la inestabilidad porque “llevó a cabo” la “operación” que resultó en el arresto del legendario narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, en Texas.

López Obrador sostuvo que esta detención "produjo el enfrentamiento que se está dando en Sinaloa". El nudo está en que, más allá del arresto, Zambada sostiene que fue traicionado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, el hijo mayor del famoso narco Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, con quien “El Mayo” fundó el Cártel de Sinaloa. Cuando a “El Chapo”, que por décadas fue el principal socio de Zambada, lo recapturaron, extraditaron y condenaron a cadena perpetua en EE.UU., algunos de sus hijos comenzaron a liderar también dentro del cartel.

Se ha reportado que Guzmán López tuvo conversaciones con autoridades de Estados Unidos para negociar su entrega y la de “El Mayo”. Funcionarios de EE.UU. confirmaron en privado que sostuvieron diálogo con Guzmán, pero el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijo el mes pasado que las autoridades de su país se sorprendieron cuando Zambada aterrizó en Texas. También aclaró que no hubo recursos ni personal de Washington involucrados en el secuestro de Zambada el 25 de julio.

En una carta que escribió desde la cárcel, “El Mayo” sostuvo que Guzmán López lo engañó para secuestrarlo y entregarlo a EE.UU. "Fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y contra mi voluntad", señaló. El narcotraficante también relató que el hijo de su socio, a quien conoce "desde niño", le pidió asistir a una reunión para "ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos".

Este fue el detonante del conflicto que ahora libran las dos facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa en el estado. El grupo que lideraba Zambada se enfrenta con “Los Chapitos”, del que Guzmán López al parecer era un alto mando.