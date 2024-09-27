Haciendo oídos sordos al clamor internacional por un alto el fuego en el Líbano que evite una guerra extendida por todo Oriente Medio, Israel continuó con sus masacres. Y no sólo eso: advirtió que vendrán más ataques contra lo que llama “objetivos” del grupo libanés Hezbollah, pero que en realidad son civiles, mujeres y niños. Una escalada que llega apenas horas de que la Asamblea General de la ONU, uno de los principales escenarios de la diplomacia mundial, reciba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

De tajo, Israel rechazó este jueves una propuesta de tregua en el Líbano que respaldaron varios países árabes, la Unión Europea y hasta Estados Unidos, el principal aliado de Israel. Netanyahu desestimó el plan que incluía un alto el fuego de 21 días y prometió usar “toda la fuerza” contra Hezbollah “hasta alcanzar nuestros objetivos”.

Al aterrizar en Nueva York para su participación en la ONU, algo que varios líderes han cuestionado y condenado, Netanyahu sostuvo que la política de Israel “es clara”. “Seguimos atacando a Hezbollah con toda la fuerza. Y no nos detendremos hasta alcanzar nuestros objetivos, el principal de ellos el regreso seguro a sus hogares de nuestros residentes del norte”.

Los comentarios de Netanyahu hicieron eco de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, quien sostuvo el jueves que no habría un alto el fuego en el norte del Líbano, donde aviones israelíes lanzan el bombardeo más intenso en décadas.

Solo en las últimas 24 horas, Israel mató a 92 personas e hirió a 153 en los ataques que lanzó contra varias regiones del Líbano, según el Ministerio de Salud local. Lo que se suma al saldo sangriento que Tel Aviv ha cobrado esta semana: casi 700 muertos.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA) reportó este jueves que la noche del miércoles ocurrieron los bombardeos más feroces sobre la ciudad de Baalbek y sus alrededores en el este del país. Una familia entera murió en un ataque a su casa en la ciudad de Chaat, según la agencia, que no especificó el número de miembros de la familia muertos.

Los aviones israelíes también atacaron en el distrito meridional de Tiro, incluidas las ciudades de Tiro Debba, Bedias, Maarakeh y Bazourieh, dijeron testigos. Además se reportaron bombardeos en el distrito meridional de Nabatieh, incluidas las ciudades de Kfar Remen y Zawtar.

Erdogan: Es una “vergüenza” que Netanyahu hable en la ONU

Sobre la presencia de Netanyahu en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseveró que se trata de una “vergüenza”. “Es una verdadera vergüenza que un criminal que comete un genocidio en Palestina pueda estar bajo el techo de las Naciones Unidas. Es una traición a la memoria de los bebés, niños, madres, padres, personal de las Naciones Unidas, periodistas y muchos otros que fueron brutalmente asesinados”.

Y luego añadió: “Es por eso que seguimos llamando a todos a estar del lado correcto de la historia. Un sistema que no puede distinguir entre el opresor y el oprimido, o entre el asesino y la víctima, y ​​que no da a cada uno el trato que merece, es un sistema que se está pudriendo”.