En su intervención durante una reunión en el marco de la Asamblea General de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, criticó la negativa de Israel a implementar la solución de dos Estados. En ese sentido, advirtió que la cuestión palestina, aún no resuelta, amenaza con desestabilizar toda la región.

"No podemos esperar a que Israel muestre buena voluntad para implementar la solución de dos Estados", afirmó Fidan este jueves durante una reunión del Grupo de Contacto sobre Gaza, en la que participaron la Organización para la Cooperación Islámica, países de la Liga Árabe, la Unión Europea y Noruega.

Subrayó que la negativa de Israel a comprometerse con una solución de dos Estados no sólo es avaricia, sino también una amenaza creciente para la seguridad regional. "Esto es pura codicia y no debe tolerarse", aseguró Fidan.

En esa línea apuntó a que la ocupación de Palestina nunca ha traído paz ni mayor seguridad a Israel, y agregó que "la implementación de la solución de dos Estados también garantizará una seguridad duradera para todos". Y luego destacó: “Un Estado palestino no es una utopía. Es un hecho, amigos míos. Todos deberíamos asumirlo en nuestra narrativa y en nuestros actos”.

Fidan también advirtió que Israel continúa con sus agresivas acciones militares, ampliando sus operaciones desde Gaza a Cisjordania ocupada, Jerusalén Este ocupada e incluso el Líbano.

“Nuestra región está envuelta en llamas por culpa de Netanyahu”, aseveró. Y añadió que "las negociaciones para un alto el fuego en Gaza están en un punto muerto” porque el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu “las torpedeó cada vez que un alto el fuego parecía estar al alcance".

Una alianza global por la paz

En respuesta a la escalada de violencia de Israel en el Líbano, el Grupo de Contacto sobre Gaza, una coalición de naciones entre las que está Türkiye, Arabia Saudita y la Unión Europea, propusieron formar una alianza global para impulsar la solución de los dos Estados.

El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al-Saud, anunció esta iniciativa durante la Asamblea General de la ONU, abogando por una acción inmediata para establecer un Estado palestino.

La propuesta incluye una serie de reuniones de seguimiento en ciudades clave como Riad, Bruselas, El Cairo y Ankara, con el objetivo de avanzar en el proceso de paz.

Se espera que estas sesiones establezcan medidas prácticas para apoyar los esfuerzos en curso de la ONU, abordando tanto la necesidad inmediata de un alto el fuego en Gaza como la misión más amplia de lograr una paz duradera mediante una solución de dos Estados.

La alianza global subraya la urgente necesidad de cooperación entre las naciones, no sólo dentro de la región sino en todo el mundo, para impulsar la agenda de los dos Estados.