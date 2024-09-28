ORIENTE MEDIO
Bombardeo israelí en Beirut reduce a escombros edificios residenciales
La fuerte explosión que sacudió la capital de Líbano mató al menos a 6 personas e hirió a casi 100. Equipos de rescate siguen buscando entre los escombros y se estima que el número de muertos aumente.
Israel ha bombardeado el sur de Beirut destruyendo varios edificios. / Foto: AA.
28 de septiembre de 2024

Las bombas de Israel golpearon este viernes el sur de Beirut, Líbano. El impacto de una de ellas se escuchó a kilómetros de distancia: una fuerte explosión redujo a escombros seis edificios residenciales, matando al menos a 6 personas e hiriendo a 91. Sin embargo, por la magnitud del ataque es probable que el número de muertos aumente significativamente.

Se trata de la mayor explosión que ha sacudido la capital libanesa en el último año y parece probable que esto arrastre a la región a una escalada mayor.

El ejército israelí aseguró que el ataque fue dirigido a una sede del grupo Hezbollah donde se encontraba el líder del grupo libanés, Hassan Nasrallah. Horas después, el grupo confirmó la muerte de su líder.

Esta explosión destruyó seis torres de apartamentos en Haret Hreik, un distrito densamente poblado de los suburbios de Dahiyeh en Beirut, según la agencia nacional de noticias libanesa.

Israel no hizo comentarios sobre qué tipo de bomba ni cuántas utilizó, pero la explosión resultante arrasó una zona más grande que una cuadra.

Una columna de humo negro y naranja se elevó hacia el cielo mientras las ventanas se sacudían y las casas se tambaleaban incluso a unos 30 kilómetros al norte de Beirut.

Las imágenes mostraban a los equipos de rescate trepando por grandes losas de hormigón, rodeados de enormes pilas de metal retorcido y escombros. Se observaban varios cráteres, y un vehículo había caído en uno de ellos. También fue posible ver a un grupo de residentes de la zona huyendo con sus pertenencias.

RelacionadoIsrael rechaza tregua en Líbano e ignora clamor internacional a desescalada

Este sábado, los equipos de rescate seguían buscando entre los escombros, mientras que Israel continuaba atacando otras áreas de los suburbios del sur tras el estallido inicial.

Israel intensificó drásticamente sus ataques aéreos en Líbano esta semana, matando a más de 720 personas desde el pasado lunes, entre ellas decenas de mujeres y niños, según las estadísticas del Ministerio de Salud.

Según la ONU, los combates han desplazado a 211.000 personas, 85.000 de las cuales se encuentran ahora en escuelas públicas y otros refugios. Los ataques aéreos han obligado a cerrar 20 centros de atención primaria e interrumpido el acceso al agua potable de casi 300.000 personas.

Israel intensificó drásticamente sus ataques aéreos en el Líbano esta semana. El alcance de la operación israelí sigue sin estar claro, pero las autoridades han dicho que es posible una invasión terrestre para expulsar al grupo libanés de la frontera. Asimismo, el ataque en el sur de Líbano se produjo poco después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometiera seguir atacando a Hezbolá en el Líbano.

FUENTE:TRT Español y agencias
