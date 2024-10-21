El huracán Óscar tocó tierra en Cuba, cerca de la provincia de Guantánamo, con fuerza de categoría 1, mientras la isla atraviesa una “emergencia energética” que ha dejado sin electricidad a buena parte de su población durante tres días seguidos. Una situación que a su vez desató protestas.

Si bien durante la noche Óscar se degradó a tormenta tropical, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, sus efectos se sentirán en un momento ya delicado para Cuba por cuenta de los apagones. El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció este domingo que la situación del sistema de electricidad continúa siendo "compleja", y que está marcada por una fuerte inestabilidad.

Desde el pasado viernes, Cuba está sin electricidad por una falla en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante de la isla, que provocó la caída del sistema nacional. Las autoridades decidieron suspender las clases y las actividades laborales imprescindibles hasta el miércoles, y solo se mantendrán en funcionamiento hospitales y servicios vitales para la población.

Díaz-Canel también advirtió que el gobierno actuará con "rigor" contra quienes traten de alterar el orden público en medio del apagón. En una reunión de gobierno transmitida por el Noticiero Estelar, el mandatario, vestido con uniforme militar verde, dijo que las personas que traten de "provocar alteraciones del orden público" y que participen en actos vandálicos "serán procesadas como corresponde con el rigor que contemplan las leyes revolucionarias".

“El cubano está cansado de tanta cosa"

En medio de la llamada “emergencia energética”, algunos cubanos han manifestado su descontento y desesperación por la falta de energía eléctrica. "Ya mi frío (refrigerador) tiene tres días de descongelado y temo que se me eche a perder todo", explicó este domingo Adismary Cuza, una trabajadora privada de 56 años, a la agencia de noticias AFP.

"Dos días sin luz, ¿qué es esto, caballero? ¿Qué va a pasar? El cubano está cansado de tanta cosa", añade Serguei Castillo, de 68 años, quien está tan preocupado como Cuza.

El jueves, Díaz-Canel dijo que la crisis obedece a la dificultad para comprar el combustible que necesita el sistema eléctrico, debido al embargo que Estados Unidos aplica contra la isla desde 1962.

En Santo Suárez, parte de un populoso barrio del suroeste de La Habana, la gente salió a las calles golpeando cacerolas y sartenes en protesta el domingo por la noche.

“Llevamos tres noches sin electricidad y la comida se nos está pudriendo. Cuatro días sin electricidad es un abuso para los niños”, dijo a The Associated Press la residente Mary Karla, madre de tres hijos. No dio su apellido.

Los manifestantes dicen que tampoco tienen agua. Ante la situación han bloqueado las calles con basura.

Paralizan actividades laborales estatales