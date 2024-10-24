TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Türkiye destruye 32 objetivos terroristas en el norte de Iraq y en Siria
El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye afirmó que la operación militar se realizó siguiendo el derecho legítimo a la defensa, como establece el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
De acuerdo al comunicado del Ministerio de Defensa de Türkiye, se destruyeron con éxito 32 objetivos pertenecientes a terroristas. / Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive
24 de octubre de 2024

El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye informó de que las fuerzas del país destruyeron 32 objetivos terroristas en una operación aérea realizada en el norte de Iraq y en Siria. Las autoridades añadieron que un número significativo de terroristas fueron "neutralizados".

Según un comunicado del ministerio este miércoles, el operativo militar se realizó de conformidad con el derecho legítimo a la defensa propia, tal como lo establece artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El objetivo fue "neutralizar" al grupo terrorista PKK/KCK y otros elementos de este tipo para eliminar los ataques terroristas contra el público y las fuerzas de seguridad, además de garantizar la seguridad fronteriza.

La declaración indicó que 32 objetivos pertenecientes a terroristas se destruyeron con éxito y que las operaciones aéreas continúan de manera decisiva.

"Las Fuerzas Armadas de Türkiye, que surgen de nuestra noble nación, continuarán la lucha contra el terrorismo con determinación y resolución para la supervivencia y seguridad de nuestro país y nación, hasta que no quede ni un solo terrorista, como en el pasado”, señaló el comunicado.

"Durante estas operaciones, se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar que no se provocaran daños a civiles inocentes, elementos amigos, bienes históricos y culturales y el medio ambiente", añadió.

Ataque terrorista contra sede de Industrias Aeroespaciales Turcas en Ankara

La operación ocurre después de un ataque terrorista en las instalaciones de la Industria Aeroespaciales Turcas el miércoles en la capital de Türkiye, Ankara.

Dos terroristas involucrados en el ataque fueron "neutralizados", mientras que cinco ciudadanos murieron y otros 22 resultaron heridos, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

FUENTE:TRT Español y agencias
