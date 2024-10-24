El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye informó de que las fuerzas del país destruyeron 32 objetivos terroristas en una operación aérea realizada en el norte de Iraq y en Siria. Las autoridades añadieron que un número significativo de terroristas fueron "neutralizados".

Según un comunicado del ministerio este miércoles, el operativo militar se realizó de conformidad con el derecho legítimo a la defensa propia, tal como lo establece artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El objetivo fue "neutralizar" al grupo terrorista PKK/KCK y otros elementos de este tipo para eliminar los ataques terroristas contra el público y las fuerzas de seguridad, además de garantizar la seguridad fronteriza.

La declaración indicó que 32 objetivos pertenecientes a terroristas se destruyeron con éxito y que las operaciones aéreas continúan de manera decisiva.

"Las Fuerzas Armadas de Türkiye, que surgen de nuestra noble nación, continuarán la lucha contra el terrorismo con determinación y resolución para la supervivencia y seguridad de nuestro país y nación, hasta que no quede ni un solo terrorista, como en el pasado”, señaló el comunicado.