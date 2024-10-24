España, uno de los primeros países de la Unión Europea en expresar su apoyo a Gaza y reconocer a Palestina como Estado, anunció que ha congelado la compra de armas a Israel.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que todos los contratos de Madrid para la compra de armas a Tel Aviv se suspendieron desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la brutal ofensiva contra Gaza. Aclaró que existe una excepción relacionada con trabajos de mantenimiento de piezas aeronáuticas, las cuales se enviaron temporalmente a Israel y regresaron tras su reparación.
Tanto el Ministerio de Defensa como el de Asuntos Exteriores aseguran que las exportaciones de armamento a Tel Aviv han estado congeladas desde hace un año. Incluso el presidente español, Pedro Sánchez, indicó previamente que se había suspendido la “compra-venta” de material militar, aunque no se conocieron más detalles.
La importancia de suspender las compras de armamento es igual o similar a detener la venta de armas, ya que en los últimos años la industria militar israelí se había convertido en uno de los principales proveedores de armamento de las Fuerzas Armadas de España, según informa el diario El País.
El embargo de armas a Israel se ha convertido en un tema central en lo que respecta al apoyo a los palestinos. En mayo pasado surgieron controversias y críticas respecto de que Madrid estaba permitiendo que barcos que transportan armas naveguen en aguas marítimas españolas y que utilicen los puertos del país. Los funcionarios negaron que esto ocurriera.
Reclamos por embargo total de armas
Las declaraciones de Robles ocurren luego de que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, pidiera que se cancelaran de inmediato todos los contratos en curso para comprar armamento de la industria militar israelí, ya que no consta formalmente la suspensión de su comercio.
Desde el partido de izquierda Sumar, al que pertenece el ministro Bustinduy, aseguran que las medidas anunciadas no son suficientes y que se necesita un "embargo total de armas".
En una carta, miembros de este partido indicaron esta semana que el Gobierno ha dejado abiertos algunos contratos con proveedores israelíes. Dijeron que esperan ver "la suspensión de cualquier contrato o acuerdo en curso con empresas israelíes de defensa y/o seguridad que estén vinculadas tanto a la escalada del conflicto en Gaza y el Líbano como a las operaciones en todos los asentamientos ilegalmente ocupados por Israel en Palestina".
¿Por qué el embargo de armas es tan importante?
Las peticiones de un embargo de armas a Israel se han intensificado en los últimos meses y aún más desde que Israel extendió su ofensiva al Líbano. Sin embargo, la mayoría de los países que han pedido el fin de los bombardeos en Gaza continúan enviando armas, y España sería uno de los primeros de Europa en congelar su comercio.
Por ejemplo, algunos gobiernos, como el británico, han reducido pero no suspendido su comercio. Otros, como Italia, declararon que han interrumpido el envío desde el 7 de octubre de 2023, aunque los acuerdos firmados antes de esa fecha seguían cumpliéndose.
Por su parte, Estados Unidos dijo a Israel el 16 de octubre que podría retener parte del acceso a armas estadounidenses y de asistencia si no deja ingresar ayuda humanitaria en Gaza. Sin embargo, Washington le ha otorgado 23.000 millones de dólares en ayuda en el último año.
Un paso más en el apoyo a los palestinos
España se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más críticas respecto a Tel Aviv dentro de Europa. La confirmación de que suspendió las compras de armas a Israel es un paso más por parte del Gobierno de Sánchez para apoyar a los palestinos.
Una de las primeras medidas que tomó Madrid en este sentido fue el reconocimiento de Palestina como Estado, anunciado el 28 de mayo, que incluye a Gaza y Cisjordania ocupada, con Jerusalén Este como capital. En ese entonces, Sánchez dijo que era "una cuestión de justicia histórica" para el pueblo palestino.
Esta acción fue tomada en conjunto con Noruega e Irlanda, y tuvo un alto significado simbólico, ya que buscaba que otros estados los imitaran.
Más adelante, el 4 de septiembre, Sánchez anunció la celebración de una cumbre hispano-palestina. “Antes de que termine este año vamos a celebrar la primera cumbre bilateral entre España y Palestina, en la que esperamos firmar varios acuerdos de colaboración entre ambos Estados", afirmó.
Sin embargo, activistas y figuras de España reclaman medidas más firmes para presionar al Gobierno de Benjamín Netanyahu a detener sus ataques contra Gaza, que han matado a casi 43.000 palestinos.
Este martes, más de 300 personalidades de la cultura en España, incluido el director ganador del Oscar Pedro Almodóvar, también firmaron una petición en la que pedían al Gobierno que impusiera un "embargo integral de armas a Israel".
"El suministro de armas y municiones desde España, el tránsito de armas y combustible militar a través de nuestro territorio y la compra de material militar contribuyen a perpetuar la ocupación, a financiar un genocidio contra el pueblo palestino y a aumentar la pérdida de vidas y el sufrimiento de los civiles", indicó la petición.
Asimismo, hace un mes una huelga unió a sindicatos, estudiantes universitarios y ONG de todo el país para pedir que el Gobierno rompa “de inmediato las relaciones diplomáticas, comerciales y militares con Israel" para evitar su participación en la "limpieza étnica de Israel".