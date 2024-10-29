TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
¿Qué pasó el 29 de octubre en Türkiye, conocido como “Día de la República”?
Cada 29 de octubre, Türkiye celebra la fundación de la República en 1923, un hito que simboliza la transición hacia un estado moderno bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk.
¿Qué pasó el 29 de octubre en Türkiye, conocido como “Día de la República”?
Desde la tarde del 28 de octubre hasta el final del día 29 de octubre, Türkiye viste sus calles con banderas y símbolos que refuerzan la identidad nacional. Foto: Getty Images / Getty Images
29 de octubre de 2024

Todos los 29 de octubre, las calles Türkiye se llenan de celebración por uno de los días más importantes de su historia reciente: el Día de la República, conocido en turco como "Cumhuriyet Bayramı".

Desde la tarde del 28 de octubre hasta el final del día 29 de octubre, el país viste sus calles con banderas y símbolos que refuerzan la identidad nacional.

Además, las principales ciudades suelen tener desfiles militares, así como eventos artísticos y culturales, creando un ambiente festivo y de orgullo nacional.

Pero, ¿cuál fue el hecho que dio origen a esta celebración?

¿Qué ocurrió el 29 de octubre?

Esta fue la fecha en la que Mustafa Kemal Atatürk, proclamó la República de Türkiye en 1923.

Recomendados

Tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Atatürk lideró la Guerra de Independencia turca (1919-1923), que culminó con la creación de un Estado moderno y soberano.

RelacionadoTürkiye celebra el Día de Ataturk, la Juventud y el Deporte

Aunque Türkiye operó como república de facto desde el 23 de abril de 1920, con la creación de la Gran Asamblea Nacional, la formalización de este estatus se produjo tres años y medio después. Justamente, el 29 de octubre de 1923, el país fue oficialmente nombrado Türkiye Cumhuriyeti, que significa "República de Türkiye".

Ese mismo año, en la Gran Asamblea Nacional, Atatürk fue elegido como el primer presidente de la república, marcando el inicio de una nueva era en la política y la identidad nacional turca.

El Día de la República se celebra en Türkiye, sus representaciones en el extranjero y la República Turca del Norte de Chipre.

FUENTE:TRT Español
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza