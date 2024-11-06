Donald Trump fue elegido el miércoles como el presidente número 47 de Estados Unidos, en un regreso destacado para un exmandatario que se negó a aceptar su derrota hace cuatro años, fue condenado por delitos graves y sobrevivió a dos intentos de asesinato.

Con su victoria en Wisconsin, Trump alcanzó los 270 votos electorales necesarios para asegurar la presidencia, según informó la agencia de noticias AP.

Antes incluso de que su victoria fuera oficialmente ratificada, el candidato republicano ya proclamaba su triunfo sobre la demócrata Kamala Harris.

"Hemos hecho historia por una razón esta noche, y esa razón es que superamos obstáculos que nadie pensó posibles", afirmó Trump ante sus seguidores jubilosos en Florida. "Es una victoria política que nuestro país nunca antes había visto" , recalcó.

En agradecimientos al "extraordinario honor" de haber sido elegido como presidente, Trump subrayó: "Esta es una victoria magnífica para el pueblo estadounidense".

21:35 GMT – Kamala Harris reconoce su derrota en su discurso de concesión

La vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, dio su discurso de concesión en la noche de este miércoles, hora local. Dirigiéndose a sus seguidores reunidos en la Universidad Howard, Harris reconoció la derrota electoral ante Trump.

“El resultado de esta elección no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos”, dijo . “Pero escúchenme cuando les digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará, siempre y cuando nunca nos rindamos y sigamos luchando”.

Luego intentó centrarse en el trabajo futuro que deben hacer los demócratas. “Si bien concedo esta elección”, dijo, “no concedo la lucha que impulsó esta campaña”. “Nunca renunciaré a la lucha por un futuro en el que los estadounidenses puedan perseguir sus sueños, ambiciones y aspiraciones”, dijo. Y agregó que Estados Unidos “nunca renunciará a la lucha por nuestra democracia”.

Harris había planeado dirigirse a una audiencia como esta en Howard la noche del martes y esperaba tener un mensaje más optimista que transmitir.

20:40 GMT – El presidente Biden llama a Trump para felicitarlo

El presidente de EE.UU. Joe Biden llamó al presidente electo, Donald Trump, para felicitarlo e invitarlo a la Casa Blanca para hablar sobre la transición. La Casa Blanca dijo que el personal coordinaría una fecha "próxima". Biden planea dirigirse a la nación sobre los resultados de las elecciones, que tendrán fuertes implicaciones para su legado, este jueves. Biden también habló con la vicepresidenta Harris para felicitarla por su campaña.

19:00 GMT – Harris felicitó a Trump

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó al presidente electo Donald Trump para felicitarlo por su victoria en la contienda, según dijo uno de sus principales asesores.

La demócrata habló con Trump sobre la importancia de una transferencia pacífica del poder y de ser un presidente para todos los estadounidenses, dijo el asesor, que habló en forma anónima, y ​​confirmó que Harris pronunciará un discurso en Washington este miércoles.

17:30 GMT – Reacción de líderes al triunfo de Trump

Líderes de América Latina y el mundo enviaron sus felicitaciones a Trump tras conocerse que ganó las elecciones.

El presidente argentino Javier Milei celebró la "formidable victoria electoral" de Trump en un mensaje en inglés en el que le deseó "éxitos y bendiciones". “Sabe que puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea", añadió el mandatario, que se ha convertido en el mayor aliado de Trump en la región.

Por su parte, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que "el pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta” y felicitó a Trump por su triunfo.

En cambio, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum prefirió no pronunciarse oficialmente sobre el triunfo de Trump. Sin embargo, comentó: "México siempre sale adelante [...] va a haber buena relación con Estados Unidos, estoy convencida de ello".

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, felicitó al presidente electo y dijo: “Trabajaremos en nuestras relaciones bilaterales estratégicas y en una fuerte asociación transatlántica".

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó su esperanza de que el segundo mandato de Trump en EE.UU. allane el camino para estrechar las relaciones bilaterales. “Felicito a mi amigo Donald Trump por su reelección como presidente de los Estados Unidos después de una carrera presidencial muy reñida”, dijo Erdogan en X.

15:17 GMT — Harris llamaría esta noche a Trump

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, tiene previsto llamar a Donald Trump este miércoles por la noche para reconocer su derrota en las elecciones presidenciales, según ha informado NBC News, citando a dos asesores de la candidata demócrata.

El presidente Joe Biden también tiene previsto llamar a Trump y hablará públicamente sobre los resultados de las elecciones, según informó esa misma cadena de noticias, citando a un funcionario de la Casa Blanca.

Además, se espera que Harris pronuncie un discurso a las 23.00 GMT, según dijeron dos fuentes a la agencia de noticias Reuters.

15:00 – ¿Qué significa la victoria de Trump para Oriente Medio y la guerra en Ucrania?

La llegada de Trump a la Casa Blanca impactará en la política exterior estadounidense y, en consecuencia, en conflictos en curso, especialmente en la ofensiva de Israel en Gaza y Líbano, así como en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Hace tiempo que Trump se ha declarado el “protector” de Israel. Durante su anterior mandato promovió la normalización de relaciones a través de los Acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes. También trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.

Por otro lado, poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia es una de las propuestas de su agenda, y ha llegado a decir que podría acabar con la guerra “en 24 horas”. Pero tampoco se puede dejar de lado su amenaza de abandonar la OTAN.

Su victoria también repercutirá en la relación que tiene Washington con los países de América Latina. A nivel económico, las consecuencias se verán principalmente con México, que es su mayor socio comercial.

Resta ver cómo la victoria del republicano afectará las relaciones con China. En su anterior mandato, Trump comenzó una guerra comercial contra Beijing y se intuye que retomará esta política.

¿Qué puede significar el triunfo de Trump para Oriente Medio, la guerra entre Ucrania y Rusia, Latinoamérica y China? Estas son las claves.

05:12 GMT – Los republicanos recuperan el control del Senado de EE.UU. por primera vez en cuatro años

El Partido Republicano ha recuperado el control del Senado de EE.UU. tras las elecciones intermedias del martes, al voltear escaños clave que estaban en manos de los demócratas y mantener las posiciones de sus incumbentes. Este es el primer control del Senado por parte de los republicanos en cuatro años.

A medida que llegaban los resultados, los demócratas vieron cómo se desvanecían sus esfuerzos por mantener una mayoría estrecha, con los conteos iniciales mostrando una ventaja clara para los republicanos. Este cambio de control tendrá implicaciones importantes para la agenda legislativa en los próximos años.

04:23 GMT — Así se perfila la contienda entre Kamala Harris y Donald Trump

En los resultados preliminares de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que empiezan a conocerse, el candidato republicano y expresidente, Donald Trump, logró asegurar los estados de Florida, Oklahoma, Tennessee y Carolina del Sur, mientras que la candidata demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris, lleva la delantera en Massachusetts, Connecticut y Rhode Island.

Cada candidato ha ganado los estados que, como era previsible, son leales a sus partidos. Sin embargo, el contundente apoyo que Trump recibió en Florida debe haber obligado a una introspección entre los demócratas. En Florida, que alguna vez fue estado en disputa por excelencia, la rápida declaración a favor de Trump apenas horas después del cierre de urnas sugiere que probablemente dejó de ser un terreno de disputa. Ahora está firmemente del lado de Trump.

Para la campaña de Harris, los primeros resultados revelan la importancia de mantener los bastiones demócratas y, al mismo tiempo, defenderse de cualquier sorpresa en los estados en disputa. En Michigan, Harris tiene una ventaja inicial del 55% frente al 42%, aunque esto refleja principalmente los votos de condados urbanos de tendencia demócrata como Wayne y Washtenaw.

Es apenas una primera imagen, y ambas campañas lo saben: estas cifras se reducirán a medida que las regiones rurales, más republicanas, dejen su huella. La victoria de Trump en Florida le da un impulso crítico en el sur. El enfoque de su campaña se está desplazando hacia el norte, ya que tiene la vista puesta en estados como Michigan, Pensilvania y Wisconsin, el trío que lo ayudó en 2016 y que marcó su derrota en 2020.

Harris, por otro lado, tiene que asegurar Michigan: una derrota allí pondría su carrera por la Casa Blanca en un terreno inestable, depositando sus esperanzas en Pensilvania y potencialmente Arizona. Lo que signifiquen estas victorias tempranas depende de quién esté mirando. Para la base de Trump, es una señal de fortaleza, una sensación de que su candidato está en camino de recuperar el viejo territorio. A los ojos de los partidarios de Harris, el mapa hasta ahora no es un factor decisivo, pero es un recordatorio de que esta noche no traerá victorias fáciles.

Todo se trata de la participación de grupos críticos (mujeres suburbanas, votantes árabes-estadounidenses, trabajadores sindicalizados), todos los cuales tienen influencia en estados en disputa como Michigan y Wisconsin. En este momento, es un juego de espera. Estos números muestran indicios de quiénes están saliendo a votar, quiénes están motivados y quiénes aún están indecisos. A medida que pasa cada hora, el panorama final sigue siendo esquivo. Sin embargo, una cosa está clara: cada estado y cada condado importará para dar forma al camino que le espera a Estados Unidos. Es temprano y esta noche todavía tiene mucho que ofrecer.

03:07 GMT — ¿Qué muestran las proyecciones iniciales?

Las primeras proyecciones de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en medio de una jornada decisiva para el país, ya empezaron a conocerse. Según la agencia de noticias AP, el candidato republicano y expresidente, Donald Trump, lidera en 17 estados, mientras la candidata demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris, está por delante en 9 estados.

Hasta ahora, eso le da a Harris 99 votos electorales y a Trump 178. El número mágico para ganar la presidencia es 270. AP hace estas proyecciones antes de que se cuenten todos los votos, basándose en las encuestas actuales y en datos adicionales.

Los observadores esperan que la reñida contienda por la Casa Blanca se defina en los estados en disputa: Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia.

Estas votaciones también decidirán qué partido, si el demócrata o el republicano, controlará el Senado y la Cámara de Representantes.

Si Trump gana las elecciones sería el primer presidente de Estados Unidos previamente acusado y condenado por un delito grave. Mientras tanto, Harris busca convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia.

02:07 GMT — Funcionarios de Pensilvania piden tener paciencia ante un largo proceso de conteo de votos

Los funcionarios estatales de Pensilvania están pidiendo calma y paciencia en el conteo de votos debido a la gran participación de ciudadanos en todo el estado y una serie de amenazas disruptivas en centros de votación y edificios gubernamentales.

El gobernador Josh Shapiro, demócrata, dijo en una conferencia de prensa este martes que se contará cada voto legal y elegible. También explicó que eso lleva tiempo y que el objetivo del estado es hacerlo bien y con precisión.

Al Schmidt, el principal funcionario electoral del estado, dijo que las cifras de votos presenciales no estarán disponibles la noche de este martes, hora local.

02:07 GMT — ¿Por qué medios de comunicación, incluido TRT, utilizan las proyecciones de AP?

TRT reporta las proyecciones de la agencia de noticias AP, que “pronostica” los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en algunos estados donde las urnas ya cerraron.

En lugar de declarar ganadores en estados “en disputa”, AP proyecta únicamente resultados muy marcados.

La agencia incluso anuncia los resultados cuando aún falta contar la mayoría de los votos. Sin embargo, sus proyecciones se consideran universalmente acertadas.

AP explica que considera múltiples factores antes de declarar un ganador, y agrega que nunca declara el resultado en una contienda reñida antes de que se cuenten los votos suficientes.

00:49 GMT — Trump pide a sus seguidores en las redes sociales a "mantenerse en la fila" para votar

Trump publicó un video en sus redes sociales en el que pide a los votantes republicanos que se "mantengan la fila". "Lo estamos haciendo muy bien. Si estás en la fila, mantente en la fila", dice en el clip de 13 segundos.

"No dejes que te saquen de esa fila". El clip fue compartido en varias redes sociales.

00:00 GMT — Las urnas empiezan a cerrar en 6 estados

A las 7 p.m., hora del este de EE.UU. (00:00 GMT), las urnas cerraron en los estados de Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina del Sur, Vermont y Virginia.

Media hora después cerrarán las de Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental.