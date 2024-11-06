El pasado 14 de julio, múltiples disparos interrumpieron un mitin de Donald Trump en Pensilvania, desatando el caos entre la multitud mientras la seguridad se apresuraba a protegerlo.

En medio del desconcierto, Trump se levantó nuevamente hacia la multitud, con una línea de sangre cruzando su rostro.

Levantando el puño cerrado – tal vez el momento más icónico de las elecciones de 2024 – Trump instó a sus seguidores a "luchar, luchar".

Lo que ocurrió cuatro meses después fue una sorprendente recuperación política al ganar una reñida carrera presidencial contra su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

La victoria de Trump lo convierte en el segundo presidente en la historia que recupera la Casa Blanca después de perder un intento de reelección.

Para sus partidarios, Trump es un líder franco e inflexible que desafía las estructuras de poder establecidas. Para sus críticos, es una figura polarizadora cuyas acciones a menudo amenazan las normas democráticas.

A pesar del turbulento final de su primer mandato, los estadounidenses lo eligieron nuevamente en el cargo, incluso mientras enfrenta una serie de cargos penales, incluidas acusaciones federales por presunto mal manejo de documentos clasificados, obstrucción de la justicia e intentos de anular las elecciones de 2020.

El regreso de Trump le otorga un considerable poder sobre estos casos, ya que se espera que destituya rápidamente a Jack Smith, el fiscal especial encargado de las investigaciones federales en su contra, tal como él mismo prometió hacer "en dos segundos".

Con su propio secretario de Justicia, es probable que Trump logre que estos cargos sean desestimados.

La campaña de Trump para un segundo mandato se centró en un amplio conjunto de más de 40 promesas, que van desde deportaciones masivas hasta la eliminación de fondos a las escuelas que enseñan teoría crítica de la raza y temas relacionados con las personas transgénero.

El regreso de Trump a la Casa Blanca marca la continuación de un recorrido político poco convencional.

El surgimiento de Donald Trump

Antes de dedicarse a la política, Trump era un conocido empresario y personalidad de la televisión ampliamente reconocido, siendo el único presidente en la historia de Estados Unidos sin experiencia previa en el ámbito militar o gubernamental.

Nacido en 1946, heredó el imperio inmobiliario de su padre, transformándolo en la destacada Oragnización Trump, con lo que él mismo describió como "un pequeño préstamo de un millón de dólares".

Trump se convirtió en un nombre familiar a principios de la década de 2000 como presentador del programa The Apprentice, creando una imagen de hombre de negocios astuto y sensato.

Su carrera política comenzó en 2015, cuando lanzó su candidatura presidencial con la promesa de "hacer a Estados Unidos grande otra vez" (“Make America Great Again”, en inglés), mediante el endurecimiento de las políticas migratorias, el impulso a la manufactura estadounidense y la lucha contra la corrupción en Washington: lo que él llamó "drenar el pantano", reduciendo la influencia de los lobbistas en la capital.

También prometió derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), la legislación emblemática del expresidente Barack Obama, que él calificaba como muy costosa para los estadounidenses, además de retirar a EE.UU. del Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático, argumentando que perjudicaba económicamente al país.

Durante su mandato, Trump implementó una serie de políticas migratorias controvertidas, que incluyeron la separación de familias en la frontera, prohibiciones de viaje para varios países de mayoría musulmana y medidas restrictivas para la solicitud de asilo.

Su plataforma “Estados Unidos primero”, marcada por posturas intransigentes en materia de inmigración, políticas comerciales duras y escepticismo hacia las alianzas globales, tocó la fibra sensible de millones de personas. Este mensaje, sumado a su estilo sin filtros, lo impulsó a una victoria inesperada en 2016.