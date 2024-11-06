La reforma judicial aprobada en septiembre en México tuvo un nuevo capítulo esta semana. La Suprema Corte rechazó invalidar esta enmienda constitucional que ha convertido al país en el primero en implementar la elección popular de todos sus jueces.

Tras su aprobación en el Congreso bajo un manto de críticas y protestas, un grupo de diputados había presentado un proyecto de fallo que buscaba invalidar parte de la reforma.

Sin embargo, este martes, después de varias horas de debate sobre la constitucionalidad de la reforma, sólo siete de los 11 magistrados del tribunal votaron a favor de la medida, un voto menos de los ocho que se requieren para declarar inválida una ley.

La presidenta Claudia Scheinbaum, que ha respaldado la reforma impulsada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, dijo tras conocerse la noticia que el fallo es una victoria de la ley y de la "la razón".

"Ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura, frente a la irracionalidad. La elección de jueces, ministros y magistrados va el 1 de junio de 2025", aseguró Sheinbaum este miércoles.

Qué decía el proyecto de fallo

El proyecto de fallo, debatido por más de cinco horas, planteaba la invalidación de la remoción masiva de los jueces y magistrados previo a su renovación, que se haría por voto popular en junio del 2025 y en el 2027. Este es uno de los puntos clave de la reforma.