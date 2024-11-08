Durante generaciones, la familia de Jorge Bazán ha vivido en la frontera entre Estados Unidos y México. Y, desde que él recuerda, siempre han votado por los demócratas. Hasta este martes.

El pasado 5 de noviembre, Bazán rompió con la tradición familiar y le dio su voto al republicano y expresidente Donald Trump. ¿Su razón? No confía en las políticas económicas del Partido Demócrata.

“Creo que se olvidaron de la clase media”, explica Bazán, quien trabaja para la compañía de servicios públicos en Rio Grande City, cabecera del condado más hispano de Estados Unidos. “La gente está sufriendo ahora. Todo está muy caro”, continúa.

La región del sur de Texas –que se extiende desde San Antonio hasta el Valle del Río Grande– ha sido durante mucho tiempo un bastión demócrata. Sin embargo, una inclinación a favor de Trump en 2020 encendió las alarmas de ese partido en esta región predominantemente hispana, donde durante décadas los republicanos ni siquiera se molestaban en postular candidatos para las contiendas locales.

Pero pocos demócratas esperaban el drástico cambio que ocurrió el martes, cuando Trump ganó varios condados a lo largo de la frontera, incluidos Hidalgo y Cameron, los dos más poblados del Valle del Río Grande.

En el condado de Starr, donde vive Bazán, los votantes respaldaron por primera vez en un siglo a un candidato presidencial republicano. Este territorio rural predominantemente hispano y de clase trabajadora, donde el ingreso promedio familiar es de 36.000 dólares —uno de los más bajos del país—, le dio a Trump la victoria con un margen de 16 puntos porcentuales sobre su rival demócata, la vicepresidenta Kamala Harris.

Los triunfos de Trump en el Valle del Río Grande son una muestra que los votantes de clase trabajadora en todo Estados Unidos se están inclinando hacia los republicanos. Y eso incluye a los que se encuentran en la frontera de Texas, donde muchos demócratas argumentaron desde hace tiempo que las promesas de Trump sobre endurecer las políticas de inmigración alejarían el apoyo de los ciudadanos.

“Fui un demócrata de toda la vida, pero decidí cambiar a republicano amte el panorama político actual”, dijo Luis Meza, un votante de 32 años del condado de Starr. “Sentí que ser republicano era la mejor opción, especialmente con los problemas de inmigración y todo eso que está sucediendo”, añadió.

Meza relató que inicialmente estaba en contra de Trump, pero notó muy pocos cambios en el Gobierno de Biden que justificaran su voto a favor de Harris.

En 2020, el presidente Joe Biden ganó el condado de Hidalgo por menos de la mitad del margen que Hillary Clinton obtuvo en 2016. Desde entonces, los republicanos han invertido esfuerzo y dinero para persuadir a los votantes predominantemente hispanos y de clase trabajadora desencantados con las políticas demócratas.

Un escenario similar se vivió en las tres contiendas más reñidas de Texas, en condados cercanos. La representante republicana Mónica De La Cruz obtuvo una victoria decisiva en el distrito número 15 del Congreso, y en las otras dos contiendas los titulares demócratas apenas pudieron conservar sus escaños.