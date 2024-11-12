El sector aeroespacial de Türkiye acaba de anotarse un logro histórico, pues dos de sus empresas nacionales, las Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI) y Baykar, entraron en el top 50 de las mejores compañías de aviación del mundo, según la clasificación sobre los ingresos de 2023 que realizó Counterpoint Market Intelligence para FlightGlobal.
TAI se ubicó en el puesto 38, con un reporte de de 2.670 millones de dólares en ingresos durante 2023, mientras que Baykar debutó en el puesto 49 registrando 1.800 millones de dólares.
La clasificación de TAI en el lugar 38 demuestra un crecimiento constante, impulsado por plataformas como el dron ANKA III, el avión de entrenamiento a reacción HURJET y el avión de combate nacional KAAN.
Conocida por su investigación y desarrollo de punta, así como por su compromiso con las soluciones de alta tecnología, TAI se ha enfocado en las exportaciones y la entrega de productos estructurales a gigantes de la aviación civil.
Las colaboraciones internacionales de la compañía con actores destacados de la aviación militar y civil han fortalecido su reputación mundial. Al punto de contribuir a su ventaja competitiva en ambos sectores.
Además de sus productos de defensa de alto perfil, las asociaciones de aviación civil de TAI han consolidado su papel como proveedor e innovador clave.
El debut de Baykar en la lista
Baykar, una empresa importante en el mercado de vehículos aéreos no tripulados (también conocidos como drones), ingresó a la clasificación en el puesto 49. Sus ingresos significativos ascendieron a 1.800 millones de dólares.
Conocida por su dron de combate Bayraktar TB2, la compañía se forjó el título de ser el principal exportador mundial de vehículos aéreos no tripulados armados. De hecho, su tecnología tiene una gran demanda en todo el planeta. Baykar ha firmado acuerdos de exportación con 35 países para sus UAV Bayraktar TB2 y Bayraktar AKINCI.
Al lograr que las exportaciones representen más del 90% de sus ingresos, Baykar no sólo ha redefinido el sector de defensa de Türkiye, sino que también ha mantenido su posición como el principal exportador de defensa del país durante tres años consecutivos.
Tanto TAI como Baykar están invirtiendo más recursos en nuevas tecnologías.
TAI continúa desarrollando su avión de combate KAAN, mientras que Baykar se centra en plataformas pioneras como el Bayraktar TB3, un vehículo aéreo no tripulado, y el muy esperado Bayraktar Kizilelma, el primer avión de combate no tripulado de Türkiye.
Dinámica del mercado global
En la clasificación, TAI y Baykar se encuentran entre gigantes de la industria como Boeing y Airbus, que lideraron la lista con 77.800 millones de dólares y 70.800 millones de dólares en ingresos, respectivamente.
Los líderes de la lista, cuyas sedes se encuentran principalmente en EE.UU. y Europa, destacan el dominio de las empresas estadounidenses y europeas en el sector aeroespacial, en especial las centradas en tecnologías civiles y de defensa. Este año, actores destacados como RTX, Lockheed Martin y Northrop Grumman también han reforzado el papel significativo de la industria de defensa estadounidense a nivel mundial.
Sin embargo, la aparición de empresas como Baykar y TAI indica un cambio, ya que las empresas no occidentales están escalando posiciones en lo que tradicionalmente ha sido un campo dominado por Occidente.
El crecimiento de la defensa aérea de Türkiye
La defensa aérea ha sido una preocupación importante para Türkiye durante mucho tiempo, especialmente desde la Guerra del Golfo a principios de la década de 1990, cuando la amenaza de ataques con misiles Scud se hizo cada vez más evidente.
En respuesta, Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos desplegaron sistemas de misiles Patriot en Türkiye bajo la OTAN. Esta práctica continuó, y la alianza proporcionó sistemas de defensa antimisiles al país según fuera necesario.
Sin embargo, con el tiempo, Türkiye entendió que la realización de los requisitos de defensa aérea representaba una prueba de fuego para la comprensión de sus aliados sobre las preocupaciones de seguridad del país.
En las últimas dos décadas, Türkiye se enfrentó a crecientes preocupaciones geopolíticas derivadas de la inestabilidad regional, la escalada de conflictos y la visibilidad de amenazas asimétricas en aumento por parte de actores estatales y no estatales.
En estas circunstancias, el país decidió que necesitaba sus propios sistemas de defensa aérea para desarrollar respuestas hechas a la medida de sus desafíos de seguridad únicos. Un programa enfocado en este objetivo le permitiría a Türkiye proteger su espacio aéreo de forma independiente, sin quedar a merced de las decisiones políticas de los aliados de la OTAN, que a veces no tenían en cuenta las preocupaciones de seguridad de Ankara.
En 2006, el país lanzó el programa T-LORAMIDS (Sistema Turco de Defensa Aérea y de Misiles de Largo Alcance), con el objetivo de adquirir un sistema de defensa aérea y de misiles de largo alcance.
En 2010, se ultimaron las especificaciones técnicas y se lanzó la convocatoria de propuestas. El programa atrajo el interés de varias empresas internacionales: las estadounidenses Raytheon y Lockheed Martin propusieron el sistema Patriot, la asociación franco-italiana Eurosam propuso el SAMP-T, la rusa Rosoboronexport propuso el S-300 y la china CPMIEC sugirió el modelo de exportación FD-2000.
En 2013, después de que Estados Unidos rechazara la transferencia de tecnología para los sistemas de misiles Patriot, Türkiye adoptó una decisión provisional en septiembre de 2013 para comprar el sistema de defensa aérea chino FD-2000.
Sin embargo, en noviembre de 2015, Ankara abandonó la adquisición a China en favor de la producción nacional. Las conversaciones posteriores sobre la compra de sistemas Patriot a EE.UU. tampoco se materializaron.
El presidente Recep Tayyip Erdogan comentó en su momento: "Llegaremos al punto en que podremos vender sistemas de defensa aérea a quienes, utilizando diversas excusas, se negaron a vendérnoslos".
Durante este último período, Türkiye invirtió muchos recursos en el desarrollo de sus sistemas nacionales de defensa aérea para diversas altitudes y alcances, como KORKUT, HISAR-A, HISAR-O y SIPER.
El “Domo de Acero” para fortalecer la seguridad turca
En septiembre pasado, el presidente Erdogan anunció que Türkiye llevaría a cabo un proyecto de sistema de defensa aérea denominado el "Domo de Acero".
"Esperamos realizar nuestro proyecto Domo de Acero' con todos sus componentes. Si ellos (Israel) tienen el Domo de Hierro, nosotros también tendremos el Domo de Hierro", dijo Recep Tayyip Erdogan en una ceremonia en la Escuela de Guerra Aérea en ese momento.
"El Domo de Acero garantizará que nuestros sistemas de defensa aérea en capas y todos nuestros sensores y armas funcionen integrándose entre sí", apuntó el mandatario.
Y en esa línea, destacó la creciente importancia de Türkiye en la tecnología de vehículos aéreos no tripulados. "El impulso que hemos ganado en vehículos aéreos no tripulados está siendo observado con envidia no solo por nuestros países amigos y hermanos, sino por todo el mundo", dijo.
Con la puesta en servicio de los vehículos aéreos no tripulados Kizilelma y ANKA-3, cuyas pruebas están en curso, Türkiye será un jugador en una "nueva liga" en este campo, agregó Erdogan.
Se espera que, junto con los sistemas de armas, el Domo de Acero integre tecnologías de radar y electroópticas, lo que permitirá el seguimiento, la identificación y la clasificación precisos de los objetivos bajo una entidad unificada.
El Domo de Acero es una estructura sofisticada que también marca un hito importante en el viaje de la industria de defensa nacional de Türkiye. Ahora bien, este domo representa una meta en sí mismo, sino más bien un sistema en constante evolución. Se optimizará constantemente, incorporando nuevas tecnologías y capacidades a medida que surjan.