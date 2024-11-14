El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió este jueves en Ankara al emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, en una ceremonia oficial, marcando un avance significativo en el fortalecimiento de los lazos entre ambos países.

Tras la ceremonia, los líderes mantuvieron una reunión bilateral y copresidieron el Alto Comité Estratégico Türkiye-Qatar, donde supervisaron la firma de ocho acuerdos de cooperación entre ambos países.

"Seguiremos fortaleciendo nuestra estrecha cooperación con nuestra nación amiga y hermana, Qatar, cada día", destacó el presidente Erdogan en la red social X.

Los acuerdos abarcan diversos sectores, reflejando la profundidad y amplitud de las relaciones bilaterales. Uno de ellos se refiere a la cooperación en asistencia humanitaria, destinado a mejorar los esfuerzos conjuntos en respuesta a crisis y apoyo a comunidades vulnerables.

Relacionado Dos empresas turcas entran al top 50 de las mejores compañías de aviación

Fortalecer la alianza estratégica

Türkiye y Qatar firmaron una declaración de intención para facilitar y fortalecer el comercio, con el objetivo de estrechar los lazos económicos y aumentar el intercambio comercial bilateral.