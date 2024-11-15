El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, celebró el aniversario número 41 de la fundación de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) con un mensaje de felicitación, en el que destacó los lazos inquebrantables entre Türkiye y la RTCN.

En una declaración que conmemoró esta importante fecha, Erdogan se refirió a la RTCN como "nuestra amiga y hermana". También subrayó el papel crucial que tiene en la promoción de la paz, la justicia y la estabilidad en la región del Mediterráneo.

"Comparto mis felicitaciones por el aniversario número 41 de la fundación de la República Turca de Chipre del Norte, garante de la paz, la justicia y la tranquilidad en el Mediterráneo", expresó.

El mandatario también rindió homenaje a quienes se esforzaron por la independencia y estabilidad de la RTCN. En su mensaje honró la memoria de los héroes caídos y expresó gratitud a quienes han servido la causa de los turcochipriotas.

"Recordamos con misericordia a nuestros mártires heroicos y con respeto a nuestros veteranos", añadió, enviando un cálido saludo al pueblo turcochipriota.

En su felicitación, Erdogan reafirmó el apoyo inquebrantable de Türkiye a la RTCN en su búsqueda de reconocimiento internacional y su lucha por la igualdad y la justicia en la isla de Chipre.