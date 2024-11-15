TÜRKİYE
Türkiye celebra el aniversario 41 de la República Turca de Chipre del Norte
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, felicitó a la República Turca de Chipre del Norte, a la que llamó amiga y hermana. Y destacó su papel en la promoción de la paz en la región.
Presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan. / Foto: TRT World.
15 de noviembre de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, celebró el aniversario número 41 de la fundación de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) con un mensaje de felicitación, en el que destacó los lazos inquebrantables entre Türkiye y la RTCN.

En una declaración que conmemoró esta importante fecha, Erdogan se refirió a la RTCN como "nuestra amiga y hermana". También subrayó el papel crucial que tiene en la promoción de la paz, la justicia y la estabilidad en la región del Mediterráneo.

"Comparto mis felicitaciones por el aniversario número 41 de la fundación de la República Turca de Chipre del Norte, garante de la paz, la justicia y la tranquilidad en el Mediterráneo", expresó.

El mandatario también rindió homenaje a quienes se esforzaron por la independencia y estabilidad de la RTCN. En su mensaje honró la memoria de los héroes caídos y expresó gratitud a quienes han servido la causa de los turcochipriotas.

"Recordamos con misericordia a nuestros mártires heroicos y con respeto a nuestros veteranos", añadió, enviando un cálido saludo al pueblo turcochipriota.

En su felicitación, Erdogan reafirmó el apoyo inquebrantable de Türkiye a la RTCN en su búsqueda de reconocimiento internacional y su lucha por la igualdad y la justicia en la isla de Chipre.

La conmemoración del aniversario ocurre en medio de un contexto de crecientes tensiones en el Mediterráneo Oriental, donde la RTCN continúa defendiendo su soberanía y pidiendo un reparto equitativo de los recursos en la región.

Erdogan reiteró el compromiso de Türkiye de apoyar a la RTCN en estos esfuerzos, fortaleciendo los lazos de solidaridad y el destino compartido entre ambas naciones.

Décadas de división

La isla de Chipre ha enfrentado un conflicto prolongado entre sus comunidades grecochipriota y turcochipriota, a pesar de numerosos intentos diplomáticos para resolver la disputa.

Las tensiones se remontan a la década de 1960, cuando la violencia étnica obligó a los turcochipriotas a refugiarse en enclaves para protegerse.

En 1974, un golpe de estado grecochipriota, con la intención de unir la isla a Grecia, provocó la intervención militar de Türkiye como potencia garante. Esta acción buscaba proteger a los turcochipriotas de la persecución y la violencia.

Esta intervención condujo, finalmente, a la fundación de la República Turca de Chipre del Norte en 1983, aunque gran parte de la comunidad internacional no la reconoce. En 2004, la administración grecochipriota se unió a la Unión Europea, a pesar de haber rechazado ese mismo año un plan de las Naciones Unidas destinado a resolver la división de la isla.

FUENTE:TRT Español y agencias
