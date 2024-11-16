El presidente chino Xi Jinping ha inaugurado el primer puerto financiado por Pekín en América Latina, ubicado en Chancay, Perú, un símbolo del creciente poderío de China en la región, mientras se prepara para enfrentar a una nueva administración de Donald Trump en los Estados Unidos.

Con una inversión de 3.500 millones de dólares, el puerto, ubicado a unos 80 kilómetros al norte de Lima, busca convertirse en un centro logístico clave para el comercio chino, especialmente en un contexto de incertidumbre comercial, con la amenaza de mayores aranceles impuestos por Trump en su regreso a la Casa Blanca.

"China juega un papel fundamental en el crecimiento de nuestra economía", afirmó la presidenta Dina Boluarte durante la ceremonia, aunque un funcionario estadounidense advirtió que los países latinoamericanos deben mantenerse alerta respecto a las inversiones chinas.

"Creemos que es esencial que los países del hemisferio aseguren que las actividades económicas de la República Popular China respeten las leyes locales, así como los derechos humanos y la protección del medio ambiente", expresó Brian Nichols, máximo diplomático de Estados Unidos para América Latina, en Lima.

Por su parte, Xi Jinping destacó que el puerto contribuirá a "promover la conectividad" entre Sudamérica y China.

"Estamos siendo testigos... del nacimiento de un nuevo canal terrestre-marítimo entre Asia y América Latina en esta nueva era", afirmó el mandatario chino.

El presidente estadounidense, Joe Biden, también llegó el jueves para asistir a la cumbre de la APEC en Perú, al que Nichols describió como un "aliado crucial".

Un puerto clave para el futuro del comercio con China