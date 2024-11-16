Pocos se sorprendieron esta semana cuando el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, anunció que no cumpliría con la amenaza de retener ayuda militar a Israel por continuar sometiendo a los palestinos de Gaza a un bloqueo devastador.
La administración del presidente estadounidense Joe Biden había enviado una carta a Israel en octubre, dándole 30 días para implementar 16 medidas concretas en Gaza, que incluían permitir el ingreso de al menos 350 camiones de ayuda por día a todo el enclave.
Según las propias investigaciones de EE. UU. y las organizaciones humanitarias, Israel no ha cumplido con ninguna de esas medidas (en promedio, se han permitido solo 42 camiones por día en el último mes). Y, sin embargo, no enfrentará consecuencias.
Muchos asumen que el lobby israelí y el sionismo cristiano son los principales motores de la política de Estados Unidos hacia Palestina e Israel. Aunque ambos grupos ejercen una considerable influencia, esta visión por sí sola no explica por qué los líderes estadounidenses están dispuestos a violar tanto las leyes nacionales como las internacionales mientras respaldan y permiten las acciones de Israel.
Esto incluye la Ley Leahy, que prohíbe al gobierno de EE. UU. proporcionar asistencia a gobiernos cuyos ejércitos estén cometiendo graves violaciones de derechos humanos. El apoyo militar a Israel también podría contravenir tratados internacionales como las Convenciones de Ginebra, la Convención sobre el Genocidio y los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Entonces, ¿por qué EE. UU. elegiría apoyar y facilitar un genocidio en Gaza que infringe numerosos estándares legales?
La respuesta radica en la creencia de los responsables de la política estadounidense de que tales acciones sirven a los intereses geoestratégicos de EE. UU. Desde esta perspectiva, no solo es Israel quien presiona a EE. UU. para que respalde sus acciones en Palestina y en Oriente Medio.
Más bien, Estados Unidos utiliza a Israel como un agente para promover sus propios objetivos. En este sentido, la violencia en Gaza es impulsada por los intereses estadounidenses, con Israel actuando como un ejecutor dispuesto.
Miles de millones en apoyo
Un estudio sobre el gasto de EE. UU. en la ofensiva sobre Gaza desde el 7 de octubre de 2023 estimó que el total de la inversión asciende a unos 22.76 mil millones de dólares, de los cuales 17.9 mil millones corresponden a ayuda militar y asistencia en seguridad.
El Proyecto Costos de la Guerra, encargado por el Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos, parte de la Universidad de Brown, también afirmó que 4.860 millones de dólares se destinaron a operaciones militares estadounidenses directas en la región, centradas principalmente en Yemen.
Dada la magnitud de este compromiso financiero, resulta evidente que este devastador genocidio en Gaza es apoyado activamente por Estados Unidos. Esto es así incluso si se tienen en cuenta las influencias establecidas en la política estadounidense y el apoyo declarado del presidente Joe Biden al sionismo.
El compromiso militar con frecuencia impulsa la economía de EE. UU., beneficiando particularmente a las industrias nacionales.
Por ejemplo, una parte importante de la ayuda militar estadounidense a Israel se reinvierte hacia empresas estadounidenses, ya que esos fondos deben gastarse en equipos fabricados en Estados Unidos. El mismo esquema se aplica a la ayuda estadounidense a Ucrania: la mayor parte del dinero se queda en el país. Esta estructura funciona en la práctica como un subsidio para los contratistas de defensa estadounidenses.
En un año electoral, los titulares de cargos públicos pueden aprovechar tales políticas para fortalecer la economía, lo que podría mejorar sus perspectivas de reelección.
Compromiso directo
La decisión de la administración Biden de involucrarse directamente en la violencia en Gaza puede explicarse al observar la trayectoria constante de la política exterior de EE. UU. en el Oriente Medio.
Muchos creen que la Iniciativa para un Gran Oriente Medio, propuesta tras la invasión iraquí de 2003, terminó cuando el ex presidente Barack Obama asumió el cargo. Sin embargo, los objetivos centrales de la iniciativa para reconfigurar la región persistieron en gran medida durante el mandato de Obama, con un cambio notable: dejó de lado la democratización como objetivo estratégico.
Este cambio se hizo evidente cuando, tras el éxito inicial de la Primavera Árabe, Obama apoyó de manera efectiva el golpe de Estado de Abdel Fattah El-Sisi en Egipto, absteniéndose de calificarlo de tal. El analista político Shadi Hamid señaló el mes pasado que Obama solía decir que lo único que realmente necesitaba en Oriente Medio eran "unos cuantos autócratas inteligentes".
Tras las desastrosas invasiones de Afganistán e Irak, el plan para reconfigurar el Oriente Medio se desaceleró. Sin embargo, la Primavera Árabe presentó una oportunidad para que EE. UU. y su aliado Israel continúen desmantelando y desestabilizando gobiernos opuestos a sus intereses.
En Egipto se produjo un cambio de liderazgo, mientras que Libia, Siria y Yemen sufrieron una intensa desestabilización y fragmentación. La infame "línea roja" de Obama sobre las armas químicas en Siria nunca se respetó. Por el contrario, fue su mayor fracaso en política exterior y motivó operaciones de falsa bandera.
Estos cambios posteriores a la Primavera Árabe allanaron el camino para los Acuerdos de Abraham, un proceso de normalización entre Israel y varios estados árabes que en la práctica excluyó a los palestinos. Para 2018, el expresidente (y presidente electo) Donald Trump trasladó la Embajada de EE. UU. de Tel Aviv a Jerusalén. Tras la llegada de Biden al poder, esta dirección política no fue cuestionada.
Posteriormente, Sudán enfrentó una terrible guerra civil y una fragmentación. A fines de octubre de 2024, más de 11 millones de personas habían sido desplazadas de sus hogares en Sudán, convirtiéndolo en uno de los desplazamientos más grandes de la memoria reciente.
De regreso a Palestina
Ahora, el foco se dirige nuevamente a Palestina. Los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023 han ofrecido una oportunidad para que los responsables de la política de EE. UU. e Israel avancen en su estrategia.
El objetivo es eliminar a un gran número de palestinos y confinar al resto en zonas fuertemente vigiladas, que el ex director de la CIA, el general David Petraeus, comparó con "comunidades cerradas". Este enfoque recuerda la estrategia utilizada por los colonos estadounidenses: primero el genocidio, luego las reservas.
¿Cuántos palestinos muertos son suficientes? Antes de las elecciones, el ex presidente Bill Clinton ofreció una ventana hacia ese pensamiento al indicar que no había un límite superior. No se emitió ninguna condena por parte de la campaña de Harris tras la declaración de Clinton.
Así, la política exterior de EE. UU. en el Oriente Medio parece en su mayoría impermeable a los cambios políticos que acompañan los cambios de partido en el control de la Casa Blanca o el Congreso.
De cara a una presidencia de Trump en la que ya se espera que muchos halcones de guerra prosionistas asuman roles de liderazgo, probablemente veremos una continuación de estas políticas establecidas.