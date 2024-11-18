Los líderes de las principales economías globales, que concentran el 85% del PIB mundial, se dan cita en Río de Janeiro para la cumbre del G20. Un escenario en el que abordarán temas críticos como la pobreza, el hambre y el cambio climático, en un intento por responder a los desafíos mundiales más urgentes.

El encuentro coincide con la conferencia climática COP29, que se celebra en Azerbaiyán, y ocurre apenas dos semanas después de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Este contexto, sumado a las ofensivas y hostilidades en Oriente Medio, hace que el G20 sea más relevante que nunca como escenario de tensiones y debates.

¿Qué países integran el G20?

El Grupo de los Veinte (G20) está integrado por 19 países –Türkiye, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Corea del Sur, Rusia y Sudáfrica– y la Unión Europea, como organismo regional. A partir de 2023, la Unión Africana se sumó al bloque.

En conjunto, sus miembros representan casi el 90% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial, el 80% del comercio internacional y más del 80% de las inversiones globales en investigación y desarrollo.

Asimismo, cada año asisten países invitados. De América Latina, en esta edición participarán Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. También estarán presentes España, Portugal, Angola, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Mozambique, Nigeria, Noruega, El Vaticano, Singapur, Tanzania, y Vietnam.

¿Qué es el G20 y cómo funciona?

El Grupo de los 20 (G20) es el principal foro intergubernamental de coordinación económica y financiera internacional. Surgió como un Foro de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, formalmente creado en la Reunión de Ministros de Finanzas del G7, el 25 de septiembre de 1999.

Cabe destacar que no es un organismo internacional y sus decisiones no son jurídicamente vinculantes para sus miembros.

La Cumbre del G20 se celebra anualmente bajo el liderazgo de una presidencia rotativa. En 2024, Brasil ocupa esta figura, y la cumbre de líderes se lleva a cabo el lunes 18 de noviembre y el martes 19 de noviembre.

Sin embargo, las reuniones comienzan mucho antes del encuentro de los líderes: la Presidencia pro tempore dirige la agenda durante todo el año y luego acoge la cumbre.

Asimismo, el foro consta de dos vías paralelas: la Pista Sherpa y la Pista de Finanzas.

Los sherpas, emisarios personales de los líderes, se han reunido en reiteradas ocasiones antes de la cumbre de esta semana para negociar y acordar un borrador de declaración final que será sometido a los jefes de Estado y de gobierno. Esta vez pesa una incógnita sobre este borrador debido a la posición de Argentina. El Gobierno del ultraliberal Javier Milei planteó algunas objeciones, que no se han especificado, y el jefe de su delegación, Federico Pinedo, indicó que no tiene por qué "necesariamente" firmar el texto.

Por su parte, la Pista de Finanzas del G20 aborda temas macroeconómicos globales a través de sus reuniones de ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales, sus adjuntos y varias reuniones de grupos de trabajo.

El G20 también cuenta con otros eventos relacionados, como el U20, una red global de alcaldes de 26 grandes ciudades del mundo. Este año fue organizado por las alcaldías de São Paulo y Río de Janeiro y resaltó la importancia de las ciudades para afrontar desafíos globales como el cambio climático, la pobreza y la inclusión social.

¿Por qué es importante para América Latina?

El G20 es clave para América Latina, en parte por la posibilidad de un acuerdo de comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó este domingo a su homólogo argentino, Milei, que no respaldará el acuerdo en sus términos actuales. Por el contrario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, afirmó que es de "gran importancia económica y estratégica".

Las discusiones sobre este acuerdo pendiente prometen ser un eje clave de las negociaciones entre los principales bloques comerciales.

Sin embargo, la importancia de la cumbre para los países de la región también radica en la relación comercial con China, uno de los principales socios de Brasil, Perú y Argentina, entre otros.

Esta cumbre ocurre días después del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Este evento reunió en Perú a líderes globales, incluyendo a Joe Biden y Xi Jinping, con el objetivo de alcanzar una mayor apertura comercial y fomentar la inversión económica para impulsar la liberalización del comercio entre América Latina y Asia-Pacífico.

Además, se celebra un mes después del encuentro de BRICS, una alianza internacional que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ha logrado posicionarse como una fuerza destacada en el escenario económico mundial y representa posibilidades para América Latina.

Entre las reuniones de líderes, se destacó este domingo el encuentro entre los presidentes de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el de Brasil, Lula da Silva. El encuentro, en la Fortaleza de Copacabana, se centró en robustecer las relaciones bilaterales entre los dos países, así como en cuestiones regionales y globales, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.