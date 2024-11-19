El director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, instó a tomar medidas colectivas para enfrentar la desinformación, las injusticias sistemáticas y la "crisis global de la verdad", mientras analizaba la cumbre de líderes del G20 que se celebra en Río de Janeiro, Brasil.

En una declaración este martes, Altun señaló que la "crisis de la verdad" se ha convertido en la "nueva normalidad" del panorama global. Por lo tanto, indicó, resulta imposible construir un sistema económico global racional y transparente sin enfrentar estos desafíos.

Además, enfatizó la creciente importancia de la colaboración internacional para combatir la desinformación. "La lucha por la verdad, al igual que la lucha por la justicia, es una responsabilidad compartida de toda la humanidad y requiere cooperación internacional", sostuvo.

El papel de Türkiye en la paz y la estabilidad

Altun también reiteró el papel constructivo de Türkiye en la promoción de la paz regional y global.

Refiriéndose a la mediación de Ankara en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y a sus esfuerzos por establecer la Iniciativa de Cereales del Mar Negro –que busca asegurar la exportación de alimentos– Altun declaró: "Türkiye, como ha hecho en el pasado, continuará contribuyendo a la paz regional y global, la estabilidad y la prevención de conflictos".

Altun subrayó además la defensa constante de Türkiye por la justicia, citando el mensaje del presidente Recep Tayyip Erdogan: "El mundo es más grande que cinco" –en referencia a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU– y "Un mundo más justo es posible".

Críticas a las injusticias globales

Altun criticó las violaciones al derecho internacional y la hipocresía dentro del sistema global, señalando especialmente: "Los ataques de Israel a Palestina y a Líbano como ejemplos claros de la violación del derecho internacional".

También destacó los problemas más amplios que surgen de sistemas globales desiguales: "Un estado de desorden que solo beneficia a ciertos países y grupos de interés se está convirtiendo en la nueva normalidad del sistema".