España y Palestina celebraron su primera reunión bilateral intergubernamental, encabezada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro palestino, Muhammad Mustafa. El encuentro representa un hito en las relaciones bilaterales y es clave ya que España es uno de los pocos países de la Unión Europea que reconoce a Palestina como Estado.

Durante la cumbre, celebrada en el Palacio de la Moncloa, se formalizaron varios acuerdos y España reafirmó su compromiso con el pueblo palestino, anunciando una ayuda de 75 millones de euros para los próximos dos años, aunque no especificó como ni cuando lo hará.

La reunión tuvo un formato similar a las que España realiza con otros países, sin embargo, en esta ocasión los líderes no brindaron una conferencia de prensa para brindar detalles sobre los temas tratados.

El encuentro, acordado desde septiembre tras una reunión con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, fue definido por el Gobierno español como "un símbolo del compromiso que España tiene con el presente y el futuro de Palestina", según expresó Sánchez en sus redes sociales.

España se ha erigido en los últimos meses como una de las voces más críticas dentro de la Unión Europea (UE) respecto al Gobierno de Benjamín Netanyahu. La principal medida que tomó para apoyar a Gaza fue el reconocimiento de Palestina como Estado el pasado 28 de mayo.

¿Qué acuerdos se firmaron en la cumbre?

Tras la reunión entre Sánchez y Mustafa se firmó una declaración conjunta en la que se reafirma la asociación de ambos países por la paz, así como cuatro acuerdos en materia de trabajo, educación, juventud y agricultura.