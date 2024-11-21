ORIENTE MEDIO
Israel intensifica ataques en Gaza, mientras EE.UU. bloquea alto el fuego
Bombas israelíes mataron a casi 100 palestinos en el norte de Gaza, elevando la cifra total de fallecidos a 44.000. Mientras, EE.UU. vetó por cuarta vez la resolución que pedía una tregua en la ONU.
Mujer y niña palestinas lloran a las puertas del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Gaza | Foto: AFP / AFP
21 de noviembre de 2024

El horror se desató una vez más sobre Gaza este jueves: Israel intensificó sus ataques letales en el norte del enclave, matando a casi 100 palestinos. Mientras tanto, la posibilidad de alcanzar un alto el fuego inmediato se desvaneció nuevamente, ya que Estados Unidos vetó por cuarta vez en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que pedía una tregua.

Por un lado, en Beit Lahia un ataque aéreo mató al menos a 66 personas en una zona residencial cercana al Hospital Kamal Adwan, e hirió a decenas más.

A su vez, las fuerzas israelíes destruyeron la infraestructura de asistencia ante emergencias de la Defensa Civil palestina, por lo tanto, fueron civiles y personal hospitalario quienes llevaron a los heridos y fallecidos a los hospitales, según relató una fuente médica a la agencia de noticias Anadolu.

Mientras tanto, en Sheij Radian, los bombardeos acabaron con la vida de 22 palestinos, incluidos varios niños. En Al-Mawasi otras siete personas, entre ellas un menor, fueron alcanzados por los misiles.

EE.UU. veta resolución de alto el fuego por cuarta vez

Los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU presentaron el miércoles una resolución de alto el fuego que recibió 14 votos a favor y solo uno en contra: Estados Unidos, que, ejerciendo su derecho al veto, imposibilitó su aprobación.

La resolución exigía un “alto el fuego inmediato, incondicional y permanente” en Gaza, y “la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes". También instaba al Consejo a cumplir con su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Asimismo, el texto subrayaba la creciente crisis humanitaria, pidiendo "acceso inmediato de la población civil en Gaza a servicios básicos y asistencia humanitaria indispensables para su supervivencia", y rechazando "cualquier intento de someter a los palestinos al hambre".

RelacionadoAsí es el plan israelí para matar de hambre a palestinos en norte de Gaza
Recomendados

“¿Acaso la vida de los palestinos no significa nada?”

Siendo esta la cuarta vez que Estados Unidos veta una resolución para un alto el fuego en Gaza, miembros del Consejo han expresado su preocupación ante la imposibilidad de implementar estas medidas.

El representante de China ante la ONU, Fu Cong, se mostró decepcionado por el resultado de la votación. "¿Acaso la vida de los palestinos no significa nada?", "¿Cuántas más personas deben morir antes de que (EE.UU.) despierte de su falso letargo?", cuestionó Fu.

También instó a Washington a asumir sus responsabilidades como miembro del Consejo, dado que sus repetidos vetos reducen la autoridad del órgano y del derecho internacional.

Por su parte, el enviado de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, señaló: “Durante meses, Estados Unidos ha obstruido, oscurecido, e impedido las acciones del Consejo para abordar la catastrófica situación de Gaza, apoyando a una de las partes (Israel) para avanzar en sus propios objetivos políticos a costa de las vidas palestinas”.

“Hoy han demostrado, definitivamente, que son completamente responsables de la muerte de decenas de miles de civiles inocentes”, añadió, dirigiéndose al enviado estadounidense, Robert Wood.

Luego, el enviado de Argelia, Amar Bendjama: "El mensaje de hoy es claro para las fuerzas de ocupacion israelíes: pueden continuar su genocidio, pueden continuar el castigo colectivo contra el pueblo palestino con total impunidad".

Senado de EE.UU. frustra intento de detener venta de armas a Israel

Al tiempo que Estados Unidos vetaba la resolución en la ONU, el Senado de este país bloqueaba este miércoles una propuesta de ley que habría detenido la venta de algunas armas a Israel. Esta había sido presentada por el senador Bernie Sanders en respuesta a la catástrofe de derechos humanos que enfrentan los palestinos en Gaza.

De los 100 senadores presentes, 79 se opusieron a la resolución que buscaba bloquear las ventas de munición para tanques a Israel.

FUENTE:TRT Español y agencias
Por Baba Umar