La 8.° edición del Foro TRT World se celebrará los días 29 y 30 de noviembre en Estambul, Türkiye, reuniendo a 150 oradores de más de 30 países para debatir sobre cuestiones clave a nivel global.
Organizado por la Corporación de Radio y Televisión de Türkiye, TRT, el foro tendrá lugar en el Centro de Congresos de Estambul bajo el tema: "Un mundo en su punto de quiebre: gestión de crisis y transformación".
En las ediciones anteriores, el evento, reconocido como uno de los foros mediáticos más importantes a nivel internacional, ha contado anteriormente con la participación de miles de invitados y 767 oradores destacados.
Esta vez, se espera que las discusiones del foro se centren en temas globales clave como Oriente Medio y Gaza, Türkiye, África, el conflicto entre Rusia y Ucrania, geopolítica, guerra y seguridad, clima y energía, tecnología, medios de comunicación, derecho internacional y economía.
Se prevé que el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, quien ha participado de manera continua en Foro TRT World desde 2017, ofrezca un discurso en el que abordará acontecimientos globales actuales.
