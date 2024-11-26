El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, al llegar a la Casa Blanca en enero, impondrá un arancel del 25% sobre los productos provenientes de México y Canadá, además de un 10% adicional sobre los aranceles ya existentes para las importaciones de China.
"El 20 de enero, como una de mis primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que lleguen a Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas", escribió en sus redes sociales.
Trump explicó que la medida tiene dos objetivos principales: abordar la inmigración y combatir el tráfico ilegal de drogas. "Este arancel permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los migrantes ilegales detengan esta invasión de nuestro país", escribió, añadiendo que “miles de personas están cruzando (desde) México y Canadá, trayendo delincuencia y drogas a niveles nunca antes vistos”.
Por otro lado, según Trump, gran parte del fentanilo que ingresa a EE.UU. proviene de China. En su opinión, Beijing no está tomando medidas suficientes ante esta problemática, por lo que anunció el arancel adicional del 10% sobre los ya existentes a los productos provenientes de ese país, hasta que se frene por completo este flujo.
Las autoridades "me dijeron que pondrían su pena máxima, la muerte, para cualquier traficante de drogas que fuera sorprendido haciendo esto, pero, lamentablemente, nunca lo hicieron y las drogas llegan a nuestro país, principalmente a través de México, a niveles nunca antes vistos", dijo Trump. "Hasta que dejen de hacerlo, le cobraremos a China un arancel adicional del 10%" además de los aranceles existentes sobre todos sus numerosos productos", advirtió.
Además, ha amenazado con aranceles de hasta el 200% a todos los automóviles provenientes de México para disuadir a los fabricantes chinos de instalarse en ese país, haciendo de la industria automotriz su principal objetivo.
Reacciones ante el anuncio de Trump
Poco después del anuncio, el Ministerio de Finanzas de México señaló que este país “es el principal socio comercial de Estados Unidos” y destacó que el tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC) “proporciona un marco de certidumbre para los inversionistas nacionales e internacionales".
Luego, un comunicado del Gobierno canadiense afirmó que la relación entre ambos era “equilibrada y mutuamente benéfica, sobre todo para los trabajadores estadounidenses”, y destacó que Canadá es “esencial” para el suministro energético de Estados Unidos.
Liu Pengyu, portavoz de la embajada de China en Washington también reaccionó: "China cree que la cooperación económica y comercial entre China y EE.UU. es mutuamente beneficiosa. Nadie ganará una guerra comercial ni una guerra de aranceles”.
En respuesta a las acusaciones de Trump sobre la falta de esfuerzos de China para frenar la exportación de productos relacionados con el fentanilo, el portavoz destacó las medidas que Beijing se comprometió a implementar tras la reunión entre ambos en 2023. "Todo esto demuestra que la idea de que China permite conscientemente el flujo de precursores del fentanilo hacia Estados Unidos va completamente en contra de los hechos y la realidad", agregó el portavoz chino.
Los aranceles, una pieza clave de la agenda de Trump
Los aranceles son una parte esencial de la agenda económica de Trump. Durante su campaña, el republicano ya había prometido aplicar impuestos a una amplia variedad de productos, tanto de sus aliados como de sus adversarios.
Los colaboradores de Trump defienden que los aranceles son una herramienta para presionar a los socios comerciales de EE.UU. a aceptar condiciones más favorables y recuperar empleos manufactureros en el país.
Sin embargo, economistas han advertido que estas medidas podrían dañar el crecimiento económico y aumentar la inflación, ya que los aranceles son pagados principalmente por los importadores, quienes suelen trasladar los costos a los consumidores.
¿Cuál es el impacto de esta medida?
Uno de los puntos centrales es que los nuevos aranceles podrían violar el T-MEC, que establecía un comercio libre de aranceles entre los tres países. Trump tendría la opción de renegociar este acuerdo en 2026, cuando entre en vigor una cláusula de "caducidad".
Estos aranceles también podrían afectar a empresas extranjeras, especialmente de Asia, que usan México como base de producción para el mercado estadounidense. Así, se prevén impactos en la industria automotriz de México, que alberga plantas de fabricación de Honda, Nissan y Toyota, entre otros, y a las empresas tecnológicas asiáticas como Foxconn, Nvidia, Lenovo y LG, que han expandido su presencia en México.
A nivel interno, de implementarse, los aranceles podrían elevar drásticamente los precios de todo en Estados Unidos, desde gasolina y automóviles hasta productos del campo. Estados Unidos es el mayor importador de bienes del mundo, siendo México, China y Canadá sus tres principales proveedores, según los datos más recientes del censo de Estados Unidos.