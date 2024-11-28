La tensión diplomática entre Venezuela y Argentina escaló esta semana tras las denuncias de Buenos Aires sobre presuntos actos de hostigamiento contra su embajada en Caracas. El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, desestimó estas acusaciones y apuntó contra el presidente de Argentina, Javier Milei, quien acumula cruces con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.
Durante una conferencia de prensa, Cabello negó las acusaciones por "hostigamiento" del Gobierno de Argentina, calificando a Milei de "fascista" y asegurando que desconoce los hechos a los que se hace referencia. "Javier Milei es el fascista que gobierna Argentina (...). Yo no sé qué llama él que se esté acosando a alguien en su embajada, no sé, de verdad desconozco de qué nos acusa ahora", sostuvo.
Desde el pasado sábado 23 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina denunció "actos de hostigamiento e intimidación" contra su embajada, que dijo había sido rodeada por fuerzas vinculadas al Gobierno venezolano. “El despliegue de efectivos armados, el cierre de calles alrededor de nuestra embajada y otras maniobras constituyen una perturbación de la seguridad", se leía en el comunicado. También exigió a Caracas que emita "los salvoconductos necesarios" para que los opositores refugiados en la sede diplomática puedan dejar el país.
El pasado miércoles, Argentina también denunció el presunto robo de los fusibles eléctricos, y señaló que por ese hecho se quedaron sin luz. En referencia a esto, Cabello aseguró que el Gobierno venezolano no ha interferido con la electricidad del edificio. “Que paguen la luz, pues, que paguen los servicios”, indicó el ministro.
Una tensión diplomática en desarrollo
La embajada argentina es custodiada por Brasil desde el pasado 1 de agosto, cuando Venezuela rompió relaciones con Argentina por su postura sobre las elecciones de julio, en las que Maduro fue declarado ganador, pero que la oposición disputa. Buenos Aires, además, concedió asilo político a seis ciudadanos venezolanos investigados en Venezuela, quienes se encuentran en la embajada.
Tras las votaciones del 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro fue proclamado oficialmente reelecto para un tercer mandato de seis años por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, con un 52% de los votos emitidos en los comicios. Este resultado fue ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 22 de agosto del mismo año.
Parte de la oposición, encabezada por María Corina Machado, ha rechazado los resultados y reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González. En la misma línea se han posicionado algunos países de América Latina, así como Estados Unidos y la Unión Europea.
En contraste, Bolivia, Cuba, Nicaragua y varios países de la alianza ALBA han expresado desde el principio su respaldo a Maduro, quien asumirá su tercer mandato el 10 de enero del año entrante.