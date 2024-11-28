La tensión diplomática entre Venezuela y Argentina escaló esta semana tras las denuncias de Buenos Aires sobre presuntos actos de hostigamiento contra su embajada en Caracas. El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, desestimó estas acusaciones y apuntó contra el presidente de Argentina, Javier Milei, quien acumula cruces con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.

Durante una conferencia de prensa, Cabello negó las acusaciones por "hostigamiento" del Gobierno de Argentina, calificando a Milei de "fascista" y asegurando que desconoce los hechos a los que se hace referencia. "Javier Milei es el fascista que gobierna Argentina (...). Yo no sé qué llama él que se esté acosando a alguien en su embajada, no sé, de verdad desconozco de qué nos acusa ahora", sostuvo.

Desde el pasado sábado 23 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina denunció "actos de hostigamiento e intimidación" contra su embajada, que dijo había sido rodeada por fuerzas vinculadas al Gobierno venezolano. “El despliegue de efectivos armados, el cierre de calles alrededor de nuestra embajada y otras maniobras constituyen una perturbación de la seguridad", se leía en el comunicado. También exigió a Caracas que emita "los salvoconductos necesarios" para que los opositores refugiados en la sede diplomática puedan dejar el país.

El pasado miércoles, Argentina también denunció el presunto robo de los fusibles eléctricos, y señaló que por ese hecho se quedaron sin luz. En referencia a esto, Cabello aseguró que el Gobierno venezolano no ha interferido con la electricidad del edificio. “Que paguen la luz, pues, que paguen los servicios”, indicó el ministro.