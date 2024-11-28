Desde las primeras horas de la mañana, la carretera que conecta Beirut con el sur del Líbano se convirtió en un caudal de vehículos. Automóviles y minibuses, atestados de personas y cargados con colchones, maletas y mantas, avanzaban lentamente mientras miles de libaneses regresaban a sus hogares tras sufrir meses de devastadores ataques israelíes. ¿La razón? Un alto el fuego entre Hezbollah y Tel Aviv.

La tregua, mediada por Francia y Estados Unidos y vigente desde este miércoles, permitió que miles de desplazados emprendieran el camino de vuelta a ciudades y pueblos arrasados por los bombardeos. Bajo los términos del acuerdo, el Ejército de Líbano comenzó a reforzar su presencia en el sur del país, donde Hezbollah ha tenido influencia durante mucho tiempo.

Mientras algunos celebraban tocando el claxon y coreando canciones, otros avanzaban en silencio, abrumados por el dolor. "Lo que sentimos es indescriptible", confesó un conductor libanés visiblemente emocionado durante su viaje hacia el sur.

Los ataques israelíes en Líbano se intensificaron en septiembre, pero desde octubre de 2023 han matado a más de 4.000 personas, herido a cerca de 16.000 y desplazado a más de un millón. La ofensiva desató una crisis humanitaria y una destrucción masiva en el país.

Al llegar a su ciudad natal, en pueblo de Nabatiye, Ali Marzaani, no pudo evitar su conmoción ante la devastación que los bombardeos causaron a su hogar. "¿Es esto realmente Nabatiye?", preguntó, visiblemente afectado. "Todos nuestros recuerdos han desaparecido, no podemos reconocer nuestra propia ciudad" expresó.