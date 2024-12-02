Los enfrentamientos entre los grupos opositores y las fuerzas del régimen sirio, que se han intensificado en los últimos días, tienen "graves implicaciones para la paz regional e internacional", advirtió la ONU.

El enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Geir O. Pedersen, lanzó una fuerte alerta este domingo. "Hago un llamado a un compromiso político urgente y serio –entre las partes sirias e internacionales–para evitar un derramamiento de sangre y para centrarse en una solución política, de acuerdo con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de 2015", afirmó en un comunicado.

"Los últimos hechos representan grandes riesgos para los civiles y graves implicaciones para la paz y la seguridad regional e internacional", agregó.

Justamente, la cifra de civiles muertos por los ataques aéreos que lanzaron las fuerzas del régimen sirio en la provincia de Idlib aumentó a 16 este domingo. Los aviones de guerra del régimen de Bashar al-Assad atacaron múltiples barrios de la ciudad de Idlib.

Fuentes de la Defensa Civil Siria informaron que 59 civiles también resultaron heridos, incluidos 21 niños y 19 mujeres.

Los enfrentamientos entre las fuerzas del régimen de Assad y los grupos opositores estallaron el 27 de noviembre en la zona rural occidental de la provincia de Alepo, en el norte de Siria.

Entre el 27 y el 28 de noviembre, las fuerzas de la oposición avanzaron rápidamente desde la zona occidental de Alepo hacia el centro de la provincia. El 30 de noviembre, tomaron el control de la mayor parte de la zona central.

Las fuerzas de la oposición se apoderaron del distrito de Khan Shaykhun, consolidando su control sobre toda la región de Idlib.

Ejército Nacional Sirio liberó Tel Rifaat

El Ejército Nacional Sirio (SNA, por sus siglas en inglés) liberó totalmente el distrito central de Tel Rifaat en su Operación Amanecer de la Libertad, lanzada contra el grupo terrorista PKK/YPG mientras continúa su avance en zonas periféricas.

Al ingresar al distrito desde el lado occidental, cerca de Deyr Jamal, las tropas se impusieron sobre los terroristas en el centro de Tel Rifaat, luego de enfrentamientos intensos. El ejército también liberó la aldea de Hirbil, en el este del distrito, y avanza en otras áreas de la periferia.

En Tel Rifaat, situada a 18 kilómetros de la frontera con Türkiye, las unidades del Ejército comenzaron operaciones de fortificación y de búsqueda y despeje para asegurar la zona.

La ciudad estuvo bajo la ocupación del PKK/YPG durante ocho años.

Operación Amanecer de la Libertad

El 27 de noviembre, los grupos de la oposición siria lanzaron una ofensiva contra Alepo.

En respuesta, las fuerzas del régimen sirio colaboraron con el PKK/YPG, transfiriendo al grupo terrorista el control de algunas zonas.