Cooperación cultural con México es "prioridad" para España, según ministro
Tras las tensiones entre el Gobierno de España y la administración de Sheinbaum, el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, dijo que la cooperación en este ámbito es una prioridad para Madrid.
Bandera de Mexico y España. Getty Images / Getty Images
2 de diciembre de 2024

Las tensiones diplomáticas entre México y España alcanzaron su punto más alto en octubre tras la decisión de Madrid de no enviar representantes a la ceremonia de juramentación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, parecen haberse distendido esta semana: los representantes de cultura de ambos países se reunieron, marcando el primer contacto oficial entre el Gobierno español y la nueva administración mexicana.

El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó tras reunirse con la secretaria de Cultura mexicana, Claudia Curiel de Icaza, que la cooperación en este ámbito es “una prioridad” para Madrid.

Durante el encuentro, ambos funcionarios acordaron realizar tres exposiciones conjuntas, una de ellas bajo "una perspectiva decolonial", según un comunicado de la parte mexicana. Urtasun destacó que España apoya esta visión, que se enmarca dentro de un movimiento internacional promovido por otros países, como Bélgica con Congo y Francia con sus excolonias africanas.

Este encuentro marcó el primer acercamiento bilateral desde que México optó por no invitar al rey Felipe VI a la ceremonia de juramentación de la actual presidenta. Según explicó entonces Sheinbaum, la decisión estuvo relacionada con antecedentes que se remontan a 2019, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la monarquía española una disculpa por “los agravios causados” durante la Conquista de México (1521-1821), pero no obtuvo respuesta.

La reunión se celebró en Ciudad de México, poco antes de que Urtasun viajara a la Feria del Libro (FIL) de Guadalajara.

España fue invitada de honor en esta feria, que contó con la participación de destacados escritores españoles, entre ellos, Rosa Montero, una de las voces más destacadas de la literatura en español.

Montero reivindicó la importancia de la lengua española como un puente que une a España y América Latina, permitiendo el entendimiento y la celebración de sus diversas realidades culturales.

“Hemos comenzado a advertir y asumir nuestras diferencias, a leernos, a entendernos y a mirarnos más. Esto es maravilloso, porque no hay otra lengua que se hable en tantos países, cada uno con su diversidad”, aseguró, subrayando la riqueza cultural que comparten los países de habla hispana.

